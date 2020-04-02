HABERTURK.COM

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2020 yılı Mart sonunda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 40.62 artarak 124 bin 403 adet olarak gerçekleşti.

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) açıkladığı rakamlara göre, otomobil satışları, 2020 yılı ilk üç aylık dönemde geçen yıla göre yüzde 44.79 oranında artarak 99 bin 630 adet seviyesine yükselirken, hafif ticari araç pazarı da 2020 yılı ilk üç aylık dönemde geçen yıla göre yüzde 26.03 artarak 24 bin 773 adet oldu.

MART'TA YÜZDE 1.6 ARTIŞ VAR

Koronavirüs salgını nedeniyle son 2 haftadır üretimin durduğu Mart ayında ise otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 1.6 arttı. Mart ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 50.008 adet seviyesinde ölçülürken, geçtiğimiz ay otomobil satışlarında yüzde 3.26 artış yaşandı ve 39 bin 887 adet otomobil satışı gerçekleşti.

Mart ayında hafif ticari araç pazarı ise yüzde 4.46 azaldı ve 10 bin 121 adet olarak gerçekleşti. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Mart ayı ortalama satışlara göre ise yüzde 26.14 azalış gösterdi.

2020 yılı Mart ayı sonunda 1600cc altındaki otomobil satışlarında yüzde 45.1 artarken, 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında yüzde 8.4 ve 2000cc üstü otomobillerde yüzde 29.8 azalış izlendi. Türkiye'de Mart sonunda 107 adet elektrikli ve 3 bin 503 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.

DİZELLERİN PAYI DÜŞTÜ

Mart ayı sonunda dizel otomobil satışlarının payı yüzde 44.86’ya gerilerken, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 71.51’e yükseldi.

Bu dönemde otomobil pazarı segmentinin yüzde 83.4’ünü vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. Segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 61.3 pay alan C (61 bin 555 adet) segmenti ulaştı. Kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi sedan otomobiller (yüzde 47.9 pay,

47 bin 709 adet) oldu.

2020 yılı Mart sonunda hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 75.20 pay ile van (18 bin 629 adet),ardından yüzde 11.92 pay ile kamyonet (2 bin 952 adet),yüzde 6.73 pay ile minibüs (bin 668 adet) ve yüzde 6.15 pay ile pick-up (bin 524 adet) yer aldı.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!