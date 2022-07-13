Avrupa'da tarihi sıcaklar bekleniyor 0:00 / 0:00

19-22 derece aralığında gezinmesi ortalama kabul edilen Londra’da gelecek günlerde sıcaklık 40 dereceye kadar yükselecek. Ülkede Cambridge’de 2019 yılında ölçülen 38.7°C tarihi rekorun aşılması bekleniyor. İspanya, Fransa ve İtalya benzer şekilde, hatta Fransa’da çoğu merkezin tarihi sıcaklık rekorlarını kırması bekleniyor.

Özellikle 16-21 Temmuz tarihlerinde durumun vahameti üzerine Batı ve Güney Avrupa’da önlemler alınmış, halka güneş altında önemli durumlar haricinde bulunmamaları, orta yaşlı ailelerini kontrol etmeleri söyleniyor. Fransa’nın güney merkezlerinde açık alanlarda “soğutma merkezleri” kuruluyor.

Canlılar, ekinler ve su kaynakları için riskler taşıyan bu aşırı sıcaklıklar özellikle Fransa’da daha yüksek sesle gündem olan iklim krizi ile ilişkilendiriliyor. Afrika kökenli orta enlem sıcak havasının büyük Avrupa merkezlerini de Afrika kadar sıcak yapmasıyla ünlü bu hava hareketi yaz başından beri ikinci kez Avrupa’yı kavuruyor.

2003 yılında buna benzer sıcak hava dalgalarında Avrupa’da 72 bin insan hayatını kaybetmişti.

Türkiye 2022 yazında henüz bu denli şiddetli bir sıcakla karşılaşmadı fakat geniş ölçekli haritalarda, hava tahminlerinde 22-23 Temmuz’da Marmara ve Ege bölgelerinde aşırı sıcaklar yaşayabiliriz. Bir dalga halinde batıdan doğuya ilerleyecek sıcaklar bizi de avucuna alacak görünüyor. Şimdiye kadar geçirdiğimiz ortalama sıcaklıklardaki günlere, gölgelerin o ürperten serinine hasret kalabiliriz.

Yine de uzun bayram tatilinde olanlarımızı gelecek 4-5 gün önemli bir hava olayı beklemiyor, kıyılarda hava çoğunlukla güneşli (ama kuvvetli rüzgarlı) olacak.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.