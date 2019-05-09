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Avustralya dolarında yazım hatası bulundu!

Avustralya'da yeni 7 ay önce tedavüle giren yeni paralarda yazım hatası olduğu ortaya çıktı. Ülkedeki 50 dolarlık banknotlarda tespit edilen yazım hatasının yeni baskılarda düzeltileceği belirtilirken, hatanın bulunduğu 46 milyon adet banknotun ise geçerli olmaya devam edeceğini açıklandı

avustralya doları

Avustralya'da yeni 7 ay önce tedavüle giren paralarda yazım hatası tespit edildi. Ülkedeki 50 dolarlık banknotlarda yazım hatası olduğunu ise bir sosyal medya kullanıcısı ortaya çıkardı. 

Avustralya Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, söz konusu hatanın yeni basımda düzeltileceğini, 46 milyon adet banknotun ise geçerli olmaya devam edeceğini açıkladı.

Sadece büyüteçle bakınca görülebildiği belirtilen yazım hatasının, paranın Avustralya'nın ilk kadın milletvekili Edith Cowan'ın 1921'de Meclis'te yaptığı konuşmasından alıntının yer aldığı kısımda olduğu tespit edildi.

Buna göre, hatanın İngilizce'de sorumluluk anlamına gelen "responsibility" sözcüğünün, son "i" harfinin unutularak "responsibilty" olarak yazılmasından kaynaklandığı aktarılıyor. 

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