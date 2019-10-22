Axa'ya iki ödül

Axa Sigorta, bu yıl da uluslararası iş dünyasının prestijli ödüllerinden olan International Business Awards’dan iki ödül kazandı. Axa Sigorta, mizahtan güç alarak sigorta güvencesi altında yaşamanın önemini anlatan iletişim kampanyası “Kıymetini Kaybetmeden Bilenlere” ile “Ürün Satışına Yönelik Kampanya” kategorisinde ödül töreninin gerçekleştirildiği Viyana’dan altın Stevie ile döndü. Kampanya jüriden “Sigorta farkındalığına katkı sağlarken marka imajını da pekiştiren güçlü bir stratejiye sahip” yorumunu aldı. Axa Sigorta ayrıca Altınordu Futbol Kulübü ile gerçekleştirdiği ve sadece bir sponsorluk anlaşması olmanın ötesine geçen “Değerler Ortaklığı” çalışması ile de “En İyi PR Kampanyası” kategorisinde bronz Stevie kazandı.

ALTINORDU SPONSORU

Axa Sigorta Satış ve Pazarlama Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Firuzan İşcan, ürün ve hizmetlerinin arkasında en önemli itici güç olan yenilikçiliğin iletişim çalışmalarına da yansıdığını söyledi: “Sigortacılık adına yaptığımız her işte, attığımız her adımla fark yaratmak parolamız. Axa markasının gücünü artırmakla kalmayan, aynı zamanda sigortalılık bilincinin artırılmasına da katkı sağlayan iletişim çalışmalarımız ve toplumsal hayat için değer yaratan projelerimize bu bakış açısını yansıtmayı sürdüreceğiz. İyi Birey, İyi Vatandaş, İyi Futbolcu yetiştirme hedefiyle çalışan Altınordu değerlerinin güçlenerek yaşaması, geleceğe taşınması ve yeni nesillerin de hayatına dokunması için kulübümüzün değerlerine ortak olduk. Axa Sigorta olarak Altınordu Futbol Kulübü sponsorluğumuzu da ‘Değerler Ortağı’ olarak adlandırıyoruz. Bu vesileyle bu ödüllerde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.