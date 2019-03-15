Axa Sigorta, “insanların daha iyi bir yaşam sürmelerini sağlama” misyonu doğrultusunda yeni bir iletişim kampanyasını hayata geçirdi. Kampanya, her başarı hikayesinin arkasında insanların kendilerine duydukları özgüven ve inancın yer aldığının altını çiziyor. Axa Sigorta kampanyayla müşterilerinin hedeflerine ulaşmasına destek olacak ve daha ileriye gitmesini sağlayacak cesaret verici bir çözüm ortağı olma sözü doğrultusunda müşterilerine ilham veriyor ve “Yapabileceğini Biliyorsun!” diyor.

Axa Sigorta yeni kampanyasının lansmanını, isim sponsoru olduğu Axa Sigorta Kupa Voley finallerinde, seyircilere ilham verecek bir dijital film ile gerçekleştirdi. “Demir Yumruk” olarak tanınan hayallerinin peşinden giden başarılı voleybolcu Neslihan Demir’in hikayesinin izleyicilerle buluştuğu film Demir’in ilkokul yılları ile başlıyor. Filmde Neslihan Demir’in dünya çapında başarılara ulaşan bir voleybolcu olma yolunda karşısına çıkan engeller anlatılırken insanların hayallerini destekleyenler oldukça her şeyi başarabileceklerine vurgu yapıyor.

ÇEKİMLER İSTANBUL'DA

Batesmotelpro imzası taşıyan ve yönetmen koltuğunda Silvyo Behmoaras’ın oturduğu filmin çekimleri İstanbul’da gerçekleştirildi ve 60 günlük bir ön çalışmanın sonucunda bir günde tamamlandı. İlk kez Malatya’da gerçekleştirilen Axa Sigorta Kupa Voley Erkekler Finali’nde gösterilen film, dijital mecralarda yayınlanacak.