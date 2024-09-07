Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Bakan Ersoy duyurdu! Urartu Krallığı'nın son büyük kentinde bulundu

        Ayanis'te 3 bronz kalkan ile bronz miğfer bulundu

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Van'daki Ayanis Antik Kenti'nde sürdürülen kazılarda Urartuların baştanrısı Haldi'ye ithaf edilen 3 bronz kalkan ile bir bronz miğferin ortaya çıkarıldığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2024 - 10:07 Güncelleme: 07.09.2024 - 10:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Urartu Krallığı'nın son büyük kentinde bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen ve sürelerini 12 aya çıkardıkları kazı çalışmalarında her geçen gün yeni bir nadide eserin gün ışığına kavuştuğunu belirtti.

        Ersoy, Anadolu tarihinin kadim uygarlıklarından Urartu Krallığı'nın son büyük kenti olan ve günümüzden 2 bin 700 yıl öncesine tarihlenen Ayanis Antik Kenti'nde sürdürülen kazılarda yeni eserlere ulaşıldığını aktardı.

        REKLAM

        Bakan Ersoy, şunları kaydetti:

        "Urartuların baştanrısı Haldi'ye ithaf edilen 3 adet bronz kalkan ile bir adet bronz miğfer kazılarda ortaya çıkan yeni eserler oldu. Ayanis'te tanrı Haldi'ye adanan anıtsal tapınak kompleksinde gerçekleştirilen kazılarda bulunan eserler Urartu metal işçiliğinin zenginliğini ve ulaştığı seviyeyi yansıtıyor. Eserlerin gün ışığına kavuşmasında emeği olan ekiplerimize teşekkür ediyorum."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #kalkan ve miğfer
        #Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
        #van
        #Ayanis Antik Kenti
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem!
        Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem!
        Bakan Şimşek'ten not artırımı değerlendirmesi
        Bakan Şimşek'ten not artırımı değerlendirmesi
        Gündem karaborsa bilet iddiaları
        Gündem karaborsa bilet iddiaları
        Vaniköy'de yıkım tamamlanan bölge ağaçlandırılacak
        Vaniköy'de yıkım tamamlanan bölge ağaçlandırılacak
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        Merhaba...
        Merhaba...
        Bu köprüden geçmek cesaret ister!
        Bu köprüden geçmek cesaret ister!
        'Sarı yaz' hareketliliği! Doluluk yüzde 90
        'Sarı yaz' hareketliliği! Doluluk yüzde 90
        Karavanı Sırplar kurtardı
        Karavanı Sırplar kurtardı
        Marmara'da koruma bölgesi genişledi
        Marmara'da koruma bölgesi genişledi
        Sonbahar detoksuna hazır mısın?
        Sonbahar detoksuna hazır mısın?
        Polislere silah çekip üstlerine yürüdü!
        Polislere silah çekip üstlerine yürüdü!
        Tam 83 dakika
        Tam 83 dakika
        Sosyal medyanın gizli yüzü!
        Sosyal medyanın gizli yüzü!
        Urartu Krallığı'nın son büyük kentinde bulundu
        Urartu Krallığı'nın son büyük kentinde bulundu
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        O yolcular kalkış saatini bekliyor!
        O yolcular kalkış saatini bekliyor!
        HT Spor 10 Eylül'de sizlerle!
        HT Spor 10 Eylül'de sizlerle!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası