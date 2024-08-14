Ayasuluk Tepesi kazılarında zemin döşemeleri bulundu

Kazılarda görevli Biyomedikal Mühendisi Şermin İşletir de kullandıkları yeni cihazın bir ışık mikroskopu olduğunu belirterek, şöyle konuştu: "Işık mikroskopunu arkeolojik kazılar sırasında ya da müzelerde yüzey topografyasını ve yüzey kesit alanlarını görüntülemek için kullanıyoruz. Bunlar gözle göremediğimiz daha mikroskobik formda yüzeyleri görmemizi sağlıyor. Sistem dijital bir formda olduğu için bunu daha kısa sürede hızlı bir şekilde yapabiliyorsunuz. Bu sistem şu an Ayasuluk Tepesi ve St. Jean Kilisesi kazısında ilk kez kullanılıyor. Daha önce herhangi bir kazı çalışmasında kullanma olanağımız olmamıştı. Bir ilk oldu. Bu bize kazı çalışmasında materyallerin incelenmesi için mikroskobik alanda daha ileri düzeyde çalışmamızı sağlıyor."