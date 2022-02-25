Aydan Taş: 40 yaşına girdim

"40 yaşına girdim" 0:00 / 0:00

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Aydan Taş, önceki akşam doğum gününü kutladı. Taş'ı mutlu gününde Ebru Şahin, Büşra Pekin, Mert Fırat ve İdil Fırat gibi isimler yalnız bırakmadı.

"40 YAŞINA GİRDİM"

Gece sonunda yakın arkadaşı Büşra Pekin ile soruları yanıtlayan Taş, yeni yaşı hakkında konuştu. Bu gecenin sürpriz olduğunu ifade ünlü oyuncu, "Bu gece için herkese teşekkür ediyorum. Arkadaşlarım sürpriz yapmışlar ve bunu söylemekten kaçınmıyorum; bugün 40 yaşına girdim." diyerek, mutluluğunu dile getirdi.

"HİÇ KOLAY OLMADI"

Muhabirlerle sohbet eden Pekin ise, "Dilberay'ı oynadık, biliyorsunuz rol için her şey mübah. Çekimler Adana'da oldu, orası hiç kolay olmadı." şeklinde konuştu.