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Aydın'da gıdadan zehirlenen 27 sporcu hastaneye kaldırıldı

Aydın'da, Nazilli Belediyespor'un altyapısında futbol oynayan 27 sporcu, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Aydın'da gıdadan zehirlenen 27 sporcu hastaneye kaldırıldı
Aydın'da 27 sporcuda gıda zehirlenmesi şüphesi
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AA

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 27 sporcu, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Nazilli Belediyespor'un altyapısında futbol oynayan 27 sporcu, mide bulantısı şikayetiyle Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastane önünde gazetecilere açıklama yapan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, tedavisi devam eden futbolcuların hayati tehlikesinin bulunmadığını söyledi.

Özcan, aynı yemekten yiyen ancak herhangi bir şikayeti olmayan 18 sporcunun da tedbir amaçlı hastaneye getirildiğini belirtti.

AA'nın haberine göre; kentte farklı ilçelerde de benzer vakaların yaşandığını anımsatan Özcan, şunları kaydetti:

"Diğer 18 arkadaşımız tedbir amaçlı hastanede tutuluyor. Bekleme sürelerinden sonra tesise gidecekler. Gerekli tahliller ve incelemeler yapılıyor. Nereden kaynaklandığı tespit edilecek ve sorumlular hakkında gerekli işlemler yapılacaktır."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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