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        Haberler Gündem 3. Sayfa Aydın'da traktörle motosiklet çarpıştı: 3 ölü | Son dakika haberleri

        Aydın'da traktörle motosiklet çarpıştı: 3 ölü

        Aydın'da traktörle motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 17:59 Güncelleme: 09.05.2025 - 17:59
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        Traktörle motosiklet çarpıştı: 3 ölü
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        Aydın'ın Koçarlı ilçesinde traktörle motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler Mesut Küçük ve Selim Ateş ile Sıla Karabacak hayatını kaybetti. Motosikletin sürücüsü Ateş ve yanındaki yolcu Karabacak'ın üniversite öğrencisi olduğu öğrenildi.

        Kaza, Çakırbeyli Koçarlı yolu Çakırbeyli mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Mesut Küçük idaresindeki 09 KH 160 plakalı traktör ile Selim Ateş'in kullandığı plakası henüz belirlenemeyen motosikletle çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kazada, Mesut Küçük, Selim Ateş ve motosikletteki yolcu Sıla Karabacak yaşamlarını yitirdi. Motosikletin sürücüsü Ateş ve yanındaki Karabacak'ın üniversite öğrencisi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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