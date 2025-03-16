Aydın'da zincirleme kaza: 1 ölü, 7 yaralı
Aydın'ın Germencik ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 3'ü çocuk 7 kişi hastaneye kaldırıldı.
Aydın-İzmir kara yolu Ortaklar Mahallesi mevkisinde, M.D'nin (40) kullandığı otomobil ile karşı yönden gelen Arif Çakır (39) idaresindeki otomobil ve Ç.T'nin (42) yönetimindeki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kazada yaralanan sürücüler ile otomobillerde bulunan M.A.D. (4), F.T. (3), M.B.T. (8), A.A. (40) ve Ö.T. (34) sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Ağır yaralı olarak Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücülerden Çakır, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
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