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        Haberler Gündem Güvenlik Aydın'daki Kafes-45 operasyonunda 25 tutuklama

        Aydın'daki Kafes-45 operasyonunda 25 tutuklama

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen 'Kafes-45' operasyonu kapsamında, nitelikli dolandırıcılıktan gözaltına altına alınan 35 şüpheliden 25'i tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 01:57 Güncelleme: 24.02.2024 - 02:00
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        Aydın'daki Kafes-45 operasyonunda 25 tutuklama
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        Aydın İl Jandarma Komutanlığınca gözaltına alınan 35 şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Nazilli Adliyesine sevk edildi.

        AA'nın haberine göre; şüphelilerden örgüt elebaşları oldukları öne sürülen Teoman Avcı ve Ferdi Kayhanlı'nın da aralarında bulunduğu 25 kişi tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        OPERASYON

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 22 Şubat'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Aydın İl Jandarma Komutanlığınca yapılan 5 aylık takip neticesinde, Aydın merkezli Ankara, İzmir ve Muğla'da düzenlenen operasyonlarda araç satış işlemlerinde hileli yöntemlerle "nitelikli dolandırıcılık" suçunu örgütlü olarak işledikleri tespit edilen örgüt elebaşları Teoman Avcı ve Ferdi Kayhanlı'nın da içerisinde bulunduğu 35 şüphelinin yakalandığını belirtmişti.

        Bakan Yerlikaya, MASAK ile koordineli yapılan analizler sonucunda, şüphelilere ait banka hesaplarında 46 milyon lira para hareketliliğinin olduğunun tespit edildiği bilgisini vermişti.

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        #Nazilli
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