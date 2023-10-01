Nazilli Belediyespor - Adıyaman FK: 3-0
STAT:İlçe
HAKEMLER:Erdem Demirtaş, Niyazi Atakan Ataseven, Sinan Bilen
NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Ömer - Baran (Dk. 84 Barış), Hakkı Can, Ekrem (Dk. 56 Yakup Emre), Özkan, Recep Efe, Furkan, Süleyman Enes (Dk. 68 Anıl), Ali Karakaya, Salih, Cemil (Dk. 56 Berkant)
ADIYAMAN FK: Ahmet - Ercan, Nihat, Atakan, Serhat (Dk. 70 Mansur), Emirhan (Dk. 46 Nezir), Salim, Vedat, Muhammet Furkan (Dk. 46 Mehmet), Hüseyin (Dk. 61 Efe), Cumhur (Dk. 70 Berkay)
GOLLER: Dk. 23 Cemil, Dk. 45 Baran, Dk. 84 Yakup Emre (Nazilli Belediyespor)
SARI KART: Ercan (Adıyaman FK)
TFF 2´nci Lig Beyaz Grup´ta geçen hafta deplasmanda Bucaspor 1928´e deplasmanda 3-1 yenilen Nazilli Belediyespor, evinde Adıyaman FK´yı farklı yendi: 3-0. Siyah-beyazlılar ilk golü 23´üncü dakikada Cemil ile buldu: 1-0. Baran, 45´inci dakikada skoru 2-0 yaptı ve Nazilli Belediyespor soyunma odasına avantajlı girdi. Yakup Emre, 84´üncü dakikada Nazilli Belediyespor´un üçüncü golünü kaydetti: 3-0. Nazilli Belediyespor bu sonuçla 15 puana yükselirken, Adıyaman FK 4 puanda kaldı.
DHA-Spor - Türkiye-Aydın / Nazilli - BAHATTİN ALBAYRAK
2023-10-01 18:11:05