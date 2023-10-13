Aydın BŞB filede sezonu açıyor
VoleybolSultanlar Ligi'nde Aydın Büyükşehir Belediyespor yenilediği kadrosuyla sezonu yarın son şampiyon Fenerbahçe Opet deplasmanında açacak. Burhan Felek Spor Salonu'ndaki maç saat 15.30'da başlayacak. Fenerbahçe, hafta içinde Şampiyonlar Kupası finalinde Kupa Voley şampiyonu VakıfBank'a 3-2 mağlup olmuştu.
Giriş: 13.10.2023 - 10:50 Güncelleme: 13.10.2023 - 10:50
VoleybolSultanlar Ligi'nde Aydın Büyükşehir Belediyespor yenilediği kadrosuyla sezonu yarın son şampiyon Fenerbahçe Opet deplasmanında açacak. Burhan Felek Spor Salonu'ndaki maç saat 15.30'da başlayacak. Fenerbahçe, hafta içinde Şampiyonlar Kupası finalinde Kupa Voley şampiyonu VakıfBank'a 3-2 mağlup olmuştu.
DHA-Spor - Türkiye-Aydın - AYDIN,