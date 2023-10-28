Efeler 09 SFK - Batman Petrolspor: 0-5

STAT:İncirliova

HAKEMLER:Muammer Sarıdağ, Arzu Görgün, Furkan Ata

EFELER 09 SPOR: Mert - Furkan, Sabutay, Polat (Dk. 46 Köksal), Muhammed (Dk. 46 Burak), Deniz (Dk. 46 Soner), Tugay (Dk. 58 Ömer), Enescan, Mert Efe, Uğur (Dk. 67 Eren), Berkan

BATMAN PETROLSPOR: Yusuf - Hamza, Muhammet, Gökhan, Oktay (Dk. 74 Muharrem), Muzaffer (Dk. 74 Emre), Mustafa Seyhan (Dk. 44 Nurettin), Akın (Dk. 74 Eren), Halil, Mustafa İnan, Tunç Murat (Dk. 56 Aykut)

GOLLER: Dk. 1 Gökhan, Dk. 31 Halil, Dk. 54 Tunç Murat, Dk. 83 ve Dk. 89 Aykut (Batman Petrolspor)

SARI KART: Muhammet (Batman Petrol)

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta zirve mücadelesi veren Efeler 09 SFK evinde Batman Petrolspor'a 5-0'lık farklı skorla yenilerek bu sezonki ilk mağlubiyetini aldı.

Maça hızlı başlayan konuk Batman Petrolspor henüz 1'inci dakikada Gökhan'ın golüyle perdeyi açtı: 0-1. Batman Petrolspor 31'inci dakikada Halil'le farkı ikiye çıradı ve ilk yarıyı 2-0 üstün noktaladı. Maçın 74'üncü dakikasında Tunç Murat, konuk takımın üçüncü golüne imzasını attı: 0-3. Aykut 83'üncü ve 89'uncu dakikalarda ağları sarstı ve durum 5-0 oldu. Efeler 09 Spor bu sonuçla 15 puanda kaldı. Batman Petrolspor ise 14 puana yükselip zirve yolunda umutlandı.

DHA-Spor - Türkiye-Aydın - Burhan CEYHAN / AYDIN,