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        Efeler 09 SFK - Batman Petrolspor: 0-5

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 16:04 Güncelleme: 28.10.2023 - 16:04
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        Efeler 09 SFK - Batman Petrolspor: 0-5
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        STAT:İncirliova

        HAKEMLER:Muammer Sarıdağ, Arzu Görgün, Furkan Ata

        EFELER 09 SPOR: Mert - Furkan, Sabutay, Polat (Dk. 46 Köksal), Muhammed  (Dk. 46 Burak), Deniz (Dk. 46 Soner), Tugay (Dk. 58 Ömer), Enescan, Mert Efe, Uğur (Dk. 67 Eren), Berkan

        BATMAN PETROLSPOR: Yusuf - Hamza, Muhammet, Gökhan, Oktay (Dk. 74 Muharrem), Muzaffer (Dk. 74 Emre), Mustafa Seyhan (Dk. 44 Nurettin), Akın (Dk. 74 Eren), Halil, Mustafa İnan, Tunç Murat (Dk. 56 Aykut)

        GOLLER: Dk. 1 Gökhan, Dk. 31 Halil, Dk. 54 Tunç Murat, Dk. 83 ve Dk. 89 Aykut  (Batman Petrolspor)

        SARI KART: Muhammet (Batman Petrol)

        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta zirve mücadelesi veren Efeler 09 SFK evinde Batman Petrolspor'a 5-0'lık farklı skorla yenilerek bu sezonki ilk mağlubiyetini aldı.

        Maça hızlı başlayan konuk Batman Petrolspor henüz 1'inci dakikada Gökhan'ın golüyle perdeyi açtı: 0-1. Batman Petrolspor 31'inci dakikada Halil'le farkı ikiye çıradı ve ilk yarıyı 2-0 üstün noktaladı. Maçın 74'üncü dakikasında Tunç Murat, konuk takımın üçüncü golüne imzasını attı: 0-3. Aykut 83'üncü ve 89'uncu dakikalarda ağları sarstı ve durum 5-0 oldu. Efeler 09 Spor bu sonuçla 15 puanda kaldı. Batman Petrolspor ise 14 puana yükselip zirve yolunda umutlandı. 

        DHA-Spor - Türkiye-Aydın - Burhan CEYHAN / AYDIN,

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