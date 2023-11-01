Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Efeler'e kupada Süper Lig'den rakip

        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta zirve mücadelesi veren Efeler 09 SFK yarın Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Turu'nda Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olacak. Kalyon Stadyumu'nda saat 15.00'te başlayacak maçı Erdem Mertoğlu yönetecek. Rakibini mağlup eden taraf tur atlayacak. Normal sürede eşitlik bozulmazsa 15'er dakikalık iki uzatma bölümü oynanacak. Uzatmalar da berabere biterse tur atlayacak takımı seri penaltılar belirleyecek. Efeler kupada bu sezon ilk kez Gaziantep FK önünde sahne alacak. Gaziantep temsilcisi Süper Lig'deki son sınavında Beşiktaş'a deplasmanda 2-0 yenilmişti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 10:38 Güncelleme: 01.11.2023 - 10:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Efeler'e kupada Süper Lig'den rakip
        ABONE OL
        ABONE OL

        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta zirve mücadelesi veren Efeler 09 SFK yarın Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Turu'nda Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olacak. Kalyon Stadyumu'nda saat 15.00'te başlayacak maçı Erdem Mertoğlu yönetecek. Rakibini mağlup eden taraf tur atlayacak. Normal sürede eşitlik bozulmazsa 15'er dakikalık iki uzatma bölümü oynanacak. Uzatmalar da berabere biterse tur atlayacak takımı seri penaltılar belirleyecek. Efeler kupada bu sezon ilk kez Gaziantep FK önünde sahne alacak. Gaziantep temsilcisi Süper Lig'deki son sınavında Beşiktaş'a deplasmanda 2-0 yenilmişti.

        DHA-Spor - Türkiye-Aydın - AYDIN,

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Doğu Ekspresi fiyatları belli oldu
        Doğu Ekspresi fiyatları belli oldu
        Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı
        Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı
        Tavuk yemişlerdi! 88 üniversite öğrencisi zehirlendi!
        Tavuk yemişlerdi! 88 üniversite öğrencisi zehirlendi!
        Emlak ve araç satışında yeni dönem başladı
        Emlak ve araç satışında yeni dönem başladı
        Motosiklet kullanırken atılan taş hayattan kopardı!
        Motosiklet kullanırken atılan taş hayattan kopardı!
        Çektiği görüntüyü delil olarak sundu! Fırında taciz!
        Çektiği görüntüyü delil olarak sundu! Fırında taciz!
        Her aksiyonda Kerem var!
        Her aksiyonda Kerem var!
        Sevgilisi sosyal medya fenomeni
        Sevgilisi sosyal medya fenomeni
        Kasım ayı doğal gaz tarifesi açıklandı
        Kasım ayı doğal gaz tarifesi açıklandı
        "Kariyerini bitireceği takımı buldu"
        "Kariyerini bitireceği takımı buldu"
        Çin İsrail'i haritadan sildi
        Çin İsrail'i haritadan sildi
        7 aylık hamile olan Sedanur'u öldürdü! Savunması "Pes" dedirtti!
        7 aylık hamile olan Sedanur'u öldürdü! Savunması "Pes" dedirtti!
        Okula bağışlanan bilgisayarları sattı! Müdür için inceleme!
        Okula bağışlanan bilgisayarları sattı! Müdür için inceleme!
        Yabancıların 101’inci yılda kur beklentisi ve “normal” kur
        Yabancıların 101’inci yılda kur beklentisi ve “normal” kur
        İsrail mülteci kampını vurdu! "Bu savaşın trajedisidir"
        İsrail mülteci kampını vurdu! "Bu savaşın trajedisidir"
        Baraj doluluk oranında kritik veri açıklandı!
        Baraj doluluk oranında kritik veri açıklandı!
        Prof. Dr. Ergun Özbudun hayatını kaybetti
        Prof. Dr. Ergun Özbudun hayatını kaybetti
        Son 5 yılda kira 9, satılık 8 kat arttı
        Son 5 yılda kira 9, satılık 8 kat arttı
        Bu bölgeler için yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için yağmur uyarısı
        Sosyal yardım istihdamına prim teşviki
        Sosyal yardım istihdamına prim teşviki

        Benzer Haberler

        Aydın Büyükşehir Belediyespor - Karayolları: 3-0
        Aydın Büyükşehir Belediyespor - Karayolları: 3-0
        Aydın'da 277 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Aydın'da 277 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
        Aydın Büyükşehir Belediyesinde "ihaleye fesat karıştırma" davasının görülme...
        Aydın Büyükşehir Belediyesinde "ihaleye fesat karıştırma" davasının görülme...
        Aydın Ticaret Borsası
        Aydın Ticaret Borsası
        Aydın'da zincirleme kaza; motokurye Güney öldü
        Aydın'da zincirleme kaza; motokurye Güney öldü