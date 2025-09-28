Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Söke 1970'te çıkış sürüyor

        3'üncüLig 4'üncü Grup'ta Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nın bakıma alınması nedeniyle İzmir Atatürk Stadı'nda çıktığı 4'üncü hafta deplasman maçında İzmir Çoruhlu FK'yı 1-0 mağlup eden Söke 1970, 2'de 2 yaparak çıkışını sürdürdü.

        Giriş: 28.09.2025 - 13:04 Güncelleme: 28.09.2025 - 13:04
        Söke 1970'te çıkış sürüyor
        3'üncüLig 4'üncü Grup'ta Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nın bakıma alınması nedeniyle İzmir Atatürk Stadı'nda çıktığı 4'üncü hafta deplasman maçında İzmir Çoruhlu FK'yı 1-0 mağlup eden Söke 1970, 2'de 2 yaparak çıkışını sürdürdü. Ligde ilk 2 haftada Balıkesirspor'la 1-1, Alanya 1221 (D) ile 0-0 berabere kalan Aydın temsilcisi, daha sonra Eskişehir Anadoluspor'u 3-0, İzmir Çoruhlu FK'yı ise 1-0 yenerek namağlup 8 puana ulaştı. Kalesinde sadece ilk hafta Balıkesirspor karşısında gol gören Söke ekibi, son 3 müsabakada rakiplerine geçit vermedi. Geçen sezon son anda kümede kalan Efeler 09 SFK'nın yarışmacı haklarını alan Söke 1970, bu sezon üst sıralar için yarışacağının sinyallerini verdi.

        Söke 1970 Teknik Direktörü Anıl Can, "Bu galibiyetle birlikte oyuncularım, üst sıralara talip olduklarını göstermiş oldular. Nağmağlup şekilde yolumuza devam ediyoruz ve şu an 2 puan ortalamasını yakalamış durumdayız. Maç özelinde konuşmak gerekirse, bu karşılaşma rakibimizin gol atamadığı ilk maç oldu. Bu da ne kadar güçlü ve disiplinli bir takım savunmasına sahip olduğumuzun en net göstergesiydi. Attığımız gole gelirsek; normalde dışa kavis kullandığımız kornerleri, bu hafta rakibimizin zaaflarını göz önünde bulundurarak içe kavisli olarak denedik. Tam da planladığımız şekilde golümüzü bu organizasyondan bulduk. Oyuncularıma hem saha içinde hem saha dışında gösterdikleri karakter için teşekkür ediyorum. Bizi yine yalnız bırakmayan taraftarlarımıza da şükranlarımı sunuyorum" dedi.

