Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Tralleis'te antik çağlardaki "toprak zenginlerinin villaları" gün yüzüne çıkarılıyor

        FERDİ UZUN - Aydın'daki Tralleis Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda 2 bin yıllık 3 villanın ortaya çıkarılması için çalışma yapılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2025 - 11:05 Güncelleme: 28.09.2025 - 11:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tralleis'te antik çağlardaki "toprak zenginlerinin villaları" gün yüzüne çıkarılıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        FERDİ UZUN - Aydın'daki Tralleis Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda 2 bin yıllık 3 villanın ortaya çıkarılması için çalışma yapılıyor.

        Trakyalılar ve Argoslular tarafından kurulduğu belirtilen Tralleis Antik Kenti'ndeki kazılar, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Çekilmez başkanlığında yürütülüyor.

        Prof. Dr. Çekilmez, AA muhabirine, antik kentin batısında, 2 bin yıl önce villa olarak kullanılan 3 alanda kazı çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını söyledi.

        Villaların ticaretin yoğun olarak yapıldığı sütunlu caddenin kenarında yer aldığını belirten Çekilmez, evlerin 2 bin 500 metrekarelik bir komplekse sahip olduğunu ifade etti.

        Çekilmez, evlerin caddeye bakan kısmında atölye ve dükkanlar olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Burada yapılan kazılarda daha çok metalden yapılmış ürünlere rastladık. Yani bir taraftan evde yaşanırken evin kuzey kısmındaki alanlar dükkanlara ve atölyelere dönüştürülmüş. Burada yapılan kazılarda da özellikle MS 4. ve 5. yüzyılda metal üretimi olduğunu anladık. Örneğin Antik Çağ yazarlarının bize anlattığı Romalı askerlerin metalden yapılmış kemer tokaları Tralleis'te üretiliyordu. Bizim için en önemli veri 2025 yılında yaptığımız kazılarda o askerlerin kemer tokalarının üretildiği pişmiş topraktan yapılmış kalıpların olmasıydı. Birden fazla kalıba rastladık hatta bu kalıplardan üretilmiş kemer tokalarını da bulduk."

        - "Villanın çok büyük bir gideri var, çok büyük bir ev"

        Buradaki villaların özel olarak yapıldığını, 2 bin yıl öncesine uzanan bir alanda çalışma yürüttüklerini anlatan Murat Çekilmez, şöyle devam etti:

        "Bu villalar Antik Çağ'da daha çok toprak zengini asil Romalılar tarafından kullanılıyordu. Burası bir ailenin yaşam alanıydı ve evin içerisinde yaklaşık 20'ye yakın köle vardı. Tam ortada üzeri açık bir avlu vardı. İçerisinde daha çok erkeklere özel mekanlar var. Daha sonra Bizans döneminin gelişiyle birlikte yavaş yavaş günlük yaşam değişmeye başladı ve evlerin içerisine küçük kiliseler ya da şapeller de eklediler. Villanın sahibinin gelir elde etmesi için atölyeler vardı çünkü villanın çok büyük bir gideri var, çok büyük bir ev. Gelir elde etmesi için o sütunlu caddeden geçen insanların dükkanlardan alışveriş yapabilmesi için dükkanların arka kısımlarını atölyeye dönüştürmüşler ve tamamen bronz üretimi yer alıyor."

        Çekilmez, buradaki kazıların devam edeceğini ve bir villanın kuzeyindeki dükkanlarda muhtemelen üretim atölyelerinin devamını bulacaklarını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da inanılmaz iddia! Tünelde günlerce mahsur kaldı!
        İstanbul'da inanılmaz iddia! Tünelde günlerce mahsur kaldı!
        İsrail istihbaratının çöküş hikayesi
        İsrail istihbaratının çöküş hikayesi
        73 yaşında oto hırsızı! Polisin yardımıyla merdivenden indi!
        73 yaşında oto hırsızı! Polisin yardımıyla merdivenden indi!
        Netanyahu Musk ile görüşecek
        Netanyahu Musk ile görüşecek
        Sevgilisiyle kiralık katil tutarak kocasını öldürttü!
        Sevgilisiyle kiralık katil tutarak kocasını öldürttü!
        Arda'nın derbideki performansı İspanya'da gündem oldu!
        Arda'nın derbideki performansı İspanya'da gündem oldu!
        İşte Fenerbahçe'nin Antalyaspor 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin Antalyaspor 11'i!
        Dünyanın dibini gördü
        Dünyanın dibini gördü
        Sağanak yağışa dikkat! Akşam saatlerinde bekleniyor!
        Sağanak yağışa dikkat! Akşam saatlerinde bekleniyor!
        Kolombiya liderinin ABD vizesi iptal edilecek
        Kolombiya liderinin ABD vizesi iptal edilecek
        Perde arkasını anlattı
        Perde arkasını anlattı
        Her gün sağlıklı görmek için bu alışkanlıkları edinin
        Her gün sağlıklı görmek için bu alışkanlıkları edinin
        Bebeğin ilk kalkanı! Anne sütüyle ilgili merak edilen her şey...
        Bebeğin ilk kalkanı! Anne sütüyle ilgili merak edilen her şey...
        Tarsus'ta minibüs TIR'a çarptı: 3 ölü, 16 yaralı
        Tarsus'ta minibüs TIR'a çarptı: 3 ölü, 16 yaralı
        Olimpiyat'ta Trabzonspor fırtınası!
        Olimpiyat'ta Trabzonspor fırtınası!
        Kızının ifadesi ortaya çıktı
        Kızının ifadesi ortaya çıktı
        Su deposu çalışmasında bulundu
        Su deposu çalışmasında bulundu
        Türkiye Avrupa'da ilk 3'e girdi
        Türkiye Avrupa'da ilk 3'e girdi
        Tarafları ayırmaya çalıştı... Toz kavgası öldürdü!
        Tarafları ayırmaya çalıştı... Toz kavgası öldürdü!
        Son 2 yılda 316 bin öğrenci eğitimden çekildi
        Son 2 yılda 316 bin öğrenci eğitimden çekildi

        Benzer Haberler

        Aydın'da firari hükümlü yakalandı
        Aydın'da firari hükümlü yakalandı
        İş yerinin önünde silahlı saldırıda yaralandı
        İş yerinin önünde silahlı saldırıda yaralandı
        Aydın'da silahlı kavgada olayla ilgisi bulunmayan 2 kişi vuruldu
        Aydın'da silahlı kavgada olayla ilgisi bulunmayan 2 kişi vuruldu
        Aydın'da silahlı kavga: 2 yaralı
        Aydın'da silahlı kavga: 2 yaralı
        Firariyken kafede yakalanıp, tutuklandığı cezaevinden kaçan ve yeniden yaka...
        Firariyken kafede yakalanıp, tutuklandığı cezaevinden kaçan ve yeniden yaka...
        Ece Seçkin, Germencik'te konser verdi
        Ece Seçkin, Germencik'te konser verdi