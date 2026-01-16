Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Haberleri

        Aydın'da vatandaşlar kamyonla getirilen karda eğlendi

        Aydın'ın Germencik ilçesinde vatandaşlar, kentin 3 farklı noktasına kamyonlarla taşınan karın keyfini çıkardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2026 - 17:44 Güncelleme: 16.01.2026 - 17:44
        Germencik Belediyesi, ilçe merkezine uzun yıllardır kar yağmaması üzerine, kamyonla kar getirmeye karar verdi.


        İzmir'in Ödemiş ilçesinden getirilen 3 kamyon kar, Ortaklar Mahallesi'ndeki 2 noktaya ve Cumhuriyet Meydanı'na boşaltıldı.

        Başta çocuklar olmak üzere çok sayıda vatandaş, karda doyasıya eğlendi.

        Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçeye kar getirme sözü verdiğini belirterek, özellikle çocukların sevincinin her şeye değdiğini söyledi.

        Çocuklardan Filiz Torluk, ilk kez kar gördüğünü ifade ederek, "Sürekli bu anı beklemiştim. Çok mutluyum, şu anda ilk kez elimde kar tutuyorum." dedi.

        Elifsu Naz da çok eğlendiklerini belirtti.


        Çocuğuyla gelen Mustafa Çandır ise "Millet doğuda cefasını çekiyor, biz ise sefasını sürüyoruz. Çocuklar bu yaşa geldi kar görmemişti, görünce çok heyecanlandılar. Çocuklarımız için iyi bir vakit oldu." diye konuştu.

        İdris Köse de çocukların mutlu olduğunu dile getirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

