Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da bir kişi, sulama kanalında ölü bulundu

        Aydın'ın Efeler ilçesinde 55 yaşındaki kişi, sulama kanalında ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 15:01 Güncelleme: 30.09.2023 - 15:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da bir kişi, sulama kanalında ölü bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aydın'ın Efeler ilçesinde 55 yaşındaki kişi, sulama kanalında ölü bulundu.

        Alınan bilgiye göre, çevre sakinleri, jandarmaya Serçeköy Mahallesi'ndeki sulama kanalında bir ceset bulduklarını bildirdi.

        Olay yerine gelen ekipler, cenazenin Tepecik Mahallesi'nde yaşayan 55 yaşındaki Yalçın Gürtaş'a (55) ait olduğunu belirledi.

        Cenaze, otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine götürüldü.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kayıp başvurusu yapılmıştı! Uçurumda feci son!
        Kayıp başvurusu yapılmıştı! Uçurumda feci son!
        Szymanski göz dolduruyor!
        Szymanski göz dolduruyor!
        Olay anı kamerada! Kafede oturuyordu! Kurşun yağmuru!
        Olay anı kamerada! Kafede oturuyordu! Kurşun yağmuru!
        Yüksek tansiyonu ilaç kullanmadan düşürmenin 8 yolu!
        Yüksek tansiyonu ilaç kullanmadan düşürmenin 8 yolu!
        Yolcu otobüsü devrildi! Can kayıpları ve yaralılar var!
        Yolcu otobüsü devrildi! Can kayıpları ve yaralılar var!
        Ajax'ı pişman etti!
        Ajax'ı pişman etti!
        'Yapay zeka' ile ortaya çıkarılacak!
        'Yapay zeka' ile ortaya çıkarılacak!
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        New York sele teslim oldu: Deniz aslanı parktan kaçtı
        New York sele teslim oldu: Deniz aslanı parktan kaçtı
        'Ahtapot anne' Nadya Suleman'ın çocuklarının son hali
        'Ahtapot anne' Nadya Suleman'ın çocuklarının son hali
        Adana'da korkunç olay! Boşanma davası çıkışı öldürdüler!
        Adana'da korkunç olay! Boşanma davası çıkışı öldürdüler!
        Turistik Doğu Ekspresi 84 sefer yapacak
        Turistik Doğu Ekspresi 84 sefer yapacak
        İstanbul'da "Pes" dedirten mekan! Turistleri 79 kez dolandırdılar!
        İstanbul'da "Pes" dedirten mekan! Turistleri 79 kez dolandırdılar!
        AKOM'dan İstanbul için uyarısı! Bu saatlere dikkat
        AKOM'dan İstanbul için uyarısı! Bu saatlere dikkat
        "Yapay zekâ pek çok yönden insandan üstün"
        "Yapay zekâ pek çok yönden insandan üstün"
        'Tarihin sıfır noktası'nda önemli keşifler!
        'Tarihin sıfır noktası'nda önemli keşifler!
        Bakkala bile gidemiyordu! Şu an yaşıyor ama...
        Bakkala bile gidemiyordu! Şu an yaşıyor ama...
        Doğum borçlanması nasıl yapılır?
        Doğum borçlanması nasıl yapılır?
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Nazilli Belediyespor telafi peşinde
        Nazilli Belediyespor telafi peşinde
        Aydın'da yasa dışı bahis operasyonu: 2 gözaltı
        Aydın'da yasa dışı bahis operasyonu: 2 gözaltı
        GÜNCELLEME - Aydın'da kovalama sonucu durdurulan otomobildeki şüpheli polis...
        GÜNCELLEME - Aydın'da kovalama sonucu durdurulan otomobildeki şüpheli polis...
        Aydın'da kovalama sonucu durdurulan otomobildeki şüpheli polisi bıçakla yar...
        Aydın'da kovalama sonucu durdurulan otomobildeki şüpheli polisi bıçakla yar...
        Yanmar, yeni traktör fabrikasını İzmir'de açtı
        Yanmar, yeni traktör fabrikasını İzmir'de açtı
        Aydın Büyükşehir Belediyespor'da ilk hedef Kupa Voley'de gruptan çıkmak
        Aydın Büyükşehir Belediyespor'da ilk hedef Kupa Voley'de gruptan çıkmak