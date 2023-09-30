Aydın'da bir kişi, sulama kanalında ölü bulundu
Aydın'ın Efeler ilçesinde 55 yaşındaki kişi, sulama kanalında ölü bulundu.
Giriş: 30.09.2023 - 15:01 Güncelleme: 30.09.2023 - 15:01
Aydın'ın Efeler ilçesinde 55 yaşındaki kişi, sulama kanalında ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, çevre sakinleri, jandarmaya Serçeköy Mahallesi'ndeki sulama kanalında bir ceset bulduklarını bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, cenazenin Tepecik Mahallesi'nde yaşayan 55 yaşındaki Yalçın Gürtaş'a (55) ait olduğunu belirledi.
Cenaze, otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine götürüldü.