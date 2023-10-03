Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Didim'de traktörlerden akaryakıt çaldığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı

        Aydın'ın Didim ilçesinde, traktörlerin deposundan akaryakıt çaldığı ileri sürülen 2 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 10:46 Güncelleme: 03.10.2023 - 10:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Didim'de traktörlerden akaryakıt çaldığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aydın'ın Didim ilçesinde, traktörlerin deposundan akaryakıt çaldığı ileri sürülen 2 kişi tutuklandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akyeniköy Mahallesi'nde iki traktörün deposundan akaryakıt çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin M.Y. ile U.R. olduğunu belirledi.

        Gözaltına alınan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Kuşadası açıklarında 17 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Kuşadası açıklarında 17 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Sahte kimlikle yurt dışına kaçmaya çalışan 8 FETÖ üyesi yakalandı
        Sahte kimlikle yurt dışına kaçmaya çalışan 8 FETÖ üyesi yakalandı
        Aydın Ticaret Borsası
        Aydın Ticaret Borsası
        Kuşadası'nda evden hırsızlık yaptığı öne sürülen kişi yakalandı
        Kuşadası'nda evden hırsızlık yaptığı öne sürülen kişi yakalandı
        Aydın'da FETÖ üyesi 8 kişi yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalandı
        Aydın'da FETÖ üyesi 8 kişi yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalandı
        Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
        Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı