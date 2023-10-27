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        Aydın'da lise öğrencilerinden Emniyet Müdürü Ekici'ye ziyaret

        Aydın'da lise öğrencileri, Cumhuriyetin 100. yılı kapsamında İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 13:04 Güncelleme: 27.10.2023 - 13:04
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        Aydın'da lise öğrencilerinden Emniyet Müdürü Ekici'ye ziyaret
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        Aydın'da lise öğrencileri, Cumhuriyetin 100. yılı kapsamında İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

        Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan, Emel Mustafa Uşaklı Anadolu Lisesi öğrencileriyle birlikte İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici'ye ziyaret gerçekleştirdi.

        Ekici, ziyarette öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

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