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        Aydın'da bir kadını yaralayıp çantasını gasbettikleri öne sürülen 3 zanlı tutuklandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir kadını darbedip çantasını gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 19:22 Güncelleme: 02.11.2023 - 19:22
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        Aydın'da bir kadını yaralayıp çantasını gasbettikleri öne sürülen 3 zanlı tutuklandı
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        Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir kadını darbedip çantasını gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Karaçay Mahallesi 92 Sokak'ta N.B'nin (31) darbedilip yaralanması ve çantasının gasbedilmesi şikayeti üzerine çalışma başlattı.

        Polis, olayın şüphelileri B.K, K.C. ve E.D'yi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Adliye çıkışında mahkeme kararına tepki gösteren tutuklu yakınlarından 2 kişi, polise mukavemet suçundan gözaltına alındı.

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