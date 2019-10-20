Resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

Aydın İl Tarım Müdürlüğü tarafından “Sağlıklı Beslenme İle Açlığa Son Verilmiş Bir Dünya” konulu resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) her yıl, 1945'te kurulduğu tarih olan 16 Ekim'i Dünya Gıda Günü olarak 150'den fazla ülkede çeşitli etkinliklerle kutlamaktadır. Bu yılın teması; Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin ikincisi olan "Açlığa son verilmesi" hedefine atıfla "Eylemlerimiz geleceğimizdir. Sağlıklı Beslenme İle Açlığa Son Verilmiş Bir Dünya" olarak belirlenmiştir.

Bu yılki Dünya Gıda Günü'nün amacı, "Sıfır Açlık" hedefine ulaşmak ve yetersiz beslenmeyi ortadan kaldırmak için kamu, özel sektör, sivil toplum örgütleri, akademi ve karar verici makamların bir araya gelip şimdiye kadar çıkarılan dersleri, yapılan iyi uygulamaları ve mevcut durumu değerlendirildiğinde bu hedefin hala mümkün olduğunu tüm dünyaya hatırlatmak ve farkındalığı artırmaktır. "Açlığa Son" amacına ulaşmak yalnızca açlık konusuna eğilmek değil, aynı zamanda insanlığın ve gezegenin beslenmesi için de çalışmak demektir. Dünya Gıda Günü bu yıl, ilgili tüm sektörleri, sağlıklı ve sürdürülebilir beslenmeyi herkese ulaşılabilir kılmak için harekete geçmeye, aynı zamanda da herkesi yediklerimiz üzerinde düşünmeye davet etmektedir. Bu kapsamda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak ilimiz genelinde İlkokul 1. Kademe öğrencileri arasında “Sağlıklı Beslenme İle Açlığa Son Verilmiş Bir Dünya” konulu resim yarışması düzenlenmiştir. Efeler Yedieylül İlkokulu öğrencilerinden Nehir Sivri (il birincisi), Didim Valiler İlkokulu öğrencilerinden Kumru Lal Karaçan il ikincisi, Efeler Hacı Celal Oto İlkokulu öğrencilerinden Pınar Sağlık il üçüncüsü, Koçarlı Atatürk İlkokulundan Ayşe Aydın mansiyon ödülü almaya hak kazanmışlardır. Dereceye giren öğrencilere düzenlenen törenle katılım belgesi ve hediye çekleri verilmiştir” denildi.

AYDIN 20 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:54

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