Aydın'da 6 aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti

Ağır yaralanan Alpaslan Özyılmaz, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

İhbar üzerine, olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kayganlaşan yolda, biri halk otobüsü olmak üzere, 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

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