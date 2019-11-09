MHP İl başkanı Pehlivan: Atatürk Türk Milletinin ortak değeridir

MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan Atatürk’ün vefatının 81. Yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada “Gazi Mustafa Kemal Atatürk aziz Türk milletinin ortak değeridir. Unutulmamalıdır ki, Türk milletine duyduğu sevgi; milli, manevi değerlerine verdiği önem Türk milletini silkelemiş ve özüne döndürmüştür” dedi.

Atatürk’ün, hayatını Türk milletinin bağımsız yaşama arzusuna adamış bir kişi olduğunu ve mücadelesi ile tüm dünyayı etkisi altına aldığını belirten MHP Aydın İL Başkanı Burak Pehlivan açıklamasında; “İstiklal mücadelemizin ebedi şahsiyeti Atatürk; Türk milletinin ne şartlar altında olursa olsun 'manda ve himaye' altına girmeyeceğinden emin olmuş ve asla ödün vermemiştir. Atatürk de bu millete önder olmuştur. Vefatının 81. senei devriyesinde bir kez daha aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyor, Türk Gençliğimizin Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ümüzü daha iyi anlaması, daha iyi tanıması için, bu günün bir fırsat, bir imkan, bir eşik olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.

AYDIN 09 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:12

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