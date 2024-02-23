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        Kuşadası'nda 5 kaçak göçmen yakalandı, 4 organizatör tutuklandı

        AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isteyen 5 kaçak göçmen yakalandı, 4 organizatör tutuklandı. Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Grup Amirliği ekipleri, önceki gün Bayraklıdede Mahallesi Adagöl mevkisinde kaçak göçmenler olduğu bilgisini aldı. Ekipler, bölgede çalışma başlattı. Polisi gören kaçak göçmenler ormana kaçtı. Aralarında kadınların da olduğu 2'si Afgan, 2'si Filistin, 1'i Suriye uyruklu toplam 5 kaçak göçmen polisin takibiyle yakalandı. Kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, 4 organizatör de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla adliyeye sevk edilen Fatih Şahin, Mustafa Polat, Hacı Ali Yoğurt ve Burak Uçak tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 11:53 Güncelleme: 23.02.2024 - 11:53
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        Kuşadası'nda 5 kaçak göçmen yakalandı, 4 organizatör tutuklandı
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        AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isteyen 5 kaçak göçmen yakalandı, 4 organizatör tutuklandı. Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Grup Amirliği ekipleri, önceki gün Bayraklıdede Mahallesi Adagöl mevkisinde kaçak göçmenler olduğu bilgisini aldı. Ekipler, bölgede çalışma başlattı. Polisi gören kaçak göçmenler ormana kaçtı. Aralarında kadınların da olduğu 2'si Afgan, 2'si Filistin, 1'i Suriye uyruklu toplam 5 kaçak göçmen polisin takibiyle yakalandı. Kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, 4 organizatör de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla adliyeye sevk edilen Fatih Şahin, Mustafa Polat, Hacı Ali Yoğurt ve Burak Uçak tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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