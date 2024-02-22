Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydınlı turizmci, eşinin Meksika'ya götürdüğü 2 çocuğuna kavuşmak istiyor

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan Alper Sancaktar, Meksikalı eşinin 2 çocuğuyla ülkesine gittikten sonra geri dönmediğini öne sürerek, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 15:51 Güncelleme: 22.02.2024 - 16:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydınlı turizmci, eşinin Meksika'ya götürdüğü 2 çocuğuna kavuşmak istiyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan Alper Sancaktar, Meksikalı eşinin 2 çocuğuyla ülkesine gittikten sonra geri dönmediğini öne sürerek, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

        Turizmci Sancaktar, Kuşadası ilçesindeki evinde gazetecilere yaptığı açıklamada, 12 yıldır evli olduğu eşi Antonia Rodriguez Gallegos'un 8 Ocak'ta tatil gerekçesiyle 5 ve 11 yaşlarındaki 2 çocuğuyla Meksika'ya gittiğini, bir daha da geri dönmediğini söyledi.

        Eşinin kendisiyle irtibatı kopardığını, telefonunu ve tüm sosyal medya hesaplarından kendisini engellediğini aktaran Sancaktar, şöyle devam etti:

        "Ben yaklaşık 1,5 aydır eşim ve çocuklarımla görüşemiyorum, endişe içerisindeyim. Çocuklarıma çok düşkün bir babayım, onlara aşık bir babayım. Onlar için yaşadım, savaştım. Ne olduğunun farkında bile değilim. Buradan yetkililere sesleniyorum. Lütfen sesimi duyun ben çocuklarım olmadan yapamam, nefes alamıyorum, psikolojik anlamda tükenmiş durumdayım. Çocuklarıma bir an önce kavuşmak istiyorum."

        Eşiyle arasında herhangi bir sorun bulunmadığını savunan Sancaktar, "Eğer bir sıkıntısı varsa bana söylesin, beraber çözelim. Eşime sesleniyorum, bunu yapma, o çocukların geleceklerini ellerinden alma." dedi.

        Sancaktar, eşiyle irtibat kuramayınca avukat Hasan Emrahan Çetin aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        İzmir'deki scooter kazasında sürücü serbest
        İzmir'deki scooter kazasında sürücü serbest
        6 Şubat'la ilgili ilk karar çıktı! 34 kişi can vermişti! İşte ilk ceza!
        6 Şubat'la ilgili ilk karar çıktı! 34 kişi can vermişti! İşte ilk ceza!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kaan'ın 2028'de Hava Kuvvetleri'ne katılmasını planlıyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kaan'ın 2028'de Hava Kuvvetleri'ne katılmasını planlıyoruz
        320 kilometre uzunluğunda yeni bir otoyol
        320 kilometre uzunluğunda yeni bir otoyol
        Kakao fiyatlarında tarihi zirve
        Kakao fiyatlarında tarihi zirve
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Anagold Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Demirci'nin ifadesi ortaya çıktı!
        Anagold Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Demirci'nin ifadesi ortaya çıktı!
        Riskler ortadan kalktı
        Riskler ortadan kalktı
        "Uyguladığımız politikalar, seçim sonrasında da devam edecek"
        "Uyguladığımız politikalar, seçim sonrasında da devam edecek"
        "İnşallah bu defa ara vermeden bitirecek"
        "İnşallah bu defa ara vermeden bitirecek"
        Öğretmen eşinin burnunu ve omurgasını kırdı! Feci darp!
        Öğretmen eşinin burnunu ve omurgasını kırdı! Feci darp!
        "Dünyanın 1 numarasıyım"
        "Dünyanın 1 numarasıyım"
        Polat çifti için yeni iddianame!
        Polat çifti için yeni iddianame!
        Kansere bağlı ölümlerde ikinci sırada! Hastalığa yakalanan kadınların yüzde 16’sı hiç sigara içmemiş
        Kansere bağlı ölümlerde ikinci sırada! Hastalığa yakalanan kadınların yüzde 16’sı hiç sigara içmemiş
        Felaket 24'üncü saniyedeki enerji patlamasıyla geldi!
        Felaket 24'üncü saniyedeki enerji patlamasıyla geldi!
        Dani Alves'e hapis cezası!
        Dani Alves'e hapis cezası!
        Rus muhalif Navalny nasıl öldü?
        Rus muhalif Navalny nasıl öldü?
        Aslansın yaparsın!
        Aslansın yaparsın!
        Suudi Arabistan'da hayata geçen 5 önemli reform
        Suudi Arabistan'da hayata geçen 5 önemli reform
        F.Bahçe'nin rakibi belli oluyor!
        F.Bahçe'nin rakibi belli oluyor!

        Benzer Haberler

        Bez kabinde Hint keneviri yetiştiren 2 şüpheliye gözaltı
        Bez kabinde Hint keneviri yetiştiren 2 şüpheliye gözaltı
        Nazilli Belediyespor'da futbolcular isyan bayrağı açtı
        Nazilli Belediyespor'da futbolcular isyan bayrağı açtı
        Aydın merkezli 4 ilde suç örgütüne operasyonu; 35 gözaltı
        Aydın merkezli 4 ilde suç örgütüne operasyonu; 35 gözaltı
        Cem Adrian Aydın'da konser verdi
        Cem Adrian Aydın'da konser verdi
        Aydın'da firari hükümlü sahte kimlikle yakalandı
        Aydın'da firari hükümlü sahte kimlikle yakalandı
        Germencik'te 61 bin 800 makaron ele geçirildi
        Germencik'te 61 bin 800 makaron ele geçirildi