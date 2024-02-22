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        Cem Adrian Aydın'da konser verdi

        Şarkıcı Cem Adrian, Aydın'da konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 00:11 Güncelleme: 22.02.2024 - 00:11
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        Cem Adrian Aydın'da konser verdi
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        Şarkıcı Cem Adrian, Aydın'da konser verdi.

        Aydın Büyükşehir Belediyesince Atatürk Kent Meydanı'ndaki konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

        Adrian, konserde "Sarı Gelin", "Kum Gibi", "Ela Gözlüm" eserlerini seslendirdi.

        Adrian ayrıca, "Ne Ağlarsın" parçasını Gazze için okudu.

        Konsere gelen vatandaşlar telefonlarının flaşlarını açarak şarkılara eşlik etti.

        Konserin sonunda Adrian ve orkestrasının performansı müzikseverler tarafından alkışlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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