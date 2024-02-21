Aydın'da apartmanın balkonundan düşen kişi hayatını kaybetti

Aydın'ın Efeler ilçesinde, apartmanın balkonundan düşen kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Orta Mahallesi'nde bir apartmanın 5'inci katında ikamet eden Bülent Bozyiğit, henüz belirlenemeyen bir nedenle balkondan yola düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan Bozyiğit, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.