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        Aydın'da evde çıkan yangında 89 yaşındaki yaşlı kadın öldü

        Aydın'ın İncirliova ilçesinde evde çıkan yangında 89 yaşındaki yaşlı kadın hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 10:09 Güncelleme: 19.02.2024 - 10:09
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        Aydın'da evde çıkan yangında 89 yaşındaki yaşlı kadın öldü
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        Aydın'ın İncirliova ilçesinde evde çıkan yangında 89 yaşındaki yaşlı kadın hayatını kaybetti.

        Acarlar Mahallesi'ndeki müstakil evde sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Evde yapılan incelemede, yalnız yaşadığı öğrenilen Zehra Özkaya'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Özkaya'nın cenazesi otopsi için Aydın Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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