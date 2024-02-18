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        Efeler 09 seriye taktı

        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta evinde Amasyaspor FK'yı 1-0 mağlup eden Efeler 09 SFK, üst üste 4'üncü galibiyetini alarak büyük çıkış yakaladı. Bu periyotta Hacettepe 1945'i 1-0 (D), Sapanca Gençlikspor'u 3-2, Eynesil Belediyespor'u 3-1 (D) mağlup eden yeşil-beyazlılar, Amasyaspor engelini de aşarak zirve yarışında iddiasını korudu. Grupta 19 maç sonunda 11 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet alıp 37 puan toplayan Efeler temsilcisi önümüzdeki hafta Pazarspor'a konuk olacak. Bu sezon ilk kez 4 maçlık galibiyet serisi yakalayan Aydın temsilcisi 5'te 5 yapmaya çalışacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2024 - 12:15 Güncelleme: 18.02.2024 - 12:20
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        Efeler 09 seriye taktı
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        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta evinde Amasyaspor FK'yı 1-0 mağlup eden Efeler 09 SFK, üst üste 4'üncü galibiyetini alarak büyük çıkış yakaladı. Bu periyotta Hacettepe 1945'i 1-0 (D), Sapanca Gençlikspor'u 3-2, Eynesil Belediyespor'u 3-1 (D) mağlup eden yeşil-beyazlılar, Amasyaspor engelini de aşarak zirve yarışında iddiasını korudu. Grupta 19 maç sonunda 11 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet alıp 37 puan toplayan Efeler temsilcisi önümüzdeki hafta Pazarspor'a konuk olacak. Bu sezon ilk kez 4 maçlık galibiyet serisi yakalayan Aydın temsilcisi 5'te 5 yapmaya çalışacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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