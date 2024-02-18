Efeler 09 seriye taktı
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta evinde Amasyaspor FK'yı 1-0 mağlup eden Efeler 09 SFK, üst üste 4'üncü galibiyetini alarak büyük çıkış yakaladı. Bu periyotta Hacettepe 1945'i 1-0 (D), Sapanca Gençlikspor'u 3-2, Eynesil Belediyespor'u 3-1 (D) mağlup eden yeşil-beyazlılar, Amasyaspor engelini de aşarak zirve yarışında iddiasını korudu. Grupta 19 maç sonunda 11 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet alıp 37 puan toplayan Efeler temsilcisi önümüzdeki hafta Pazarspor'a konuk olacak. Bu sezon ilk kez 4 maçlık galibiyet serisi yakalayan Aydın temsilcisi 5'te 5 yapmaya çalışacak.
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta evinde Amasyaspor FK'yı 1-0 mağlup eden Efeler 09 SFK, üst üste 4'üncü galibiyetini alarak büyük çıkış yakaladı. Bu periyotta Hacettepe 1945'i 1-0 (D), Sapanca Gençlikspor'u 3-2, Eynesil Belediyespor'u 3-1 (D) mağlup eden yeşil-beyazlılar, Amasyaspor engelini de aşarak zirve yarışında iddiasını korudu. Grupta 19 maç sonunda 11 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet alıp 37 puan toplayan Efeler temsilcisi önümüzdeki hafta Pazarspor'a konuk olacak. Bu sezon ilk kez 4 maçlık galibiyet serisi yakalayan Aydın temsilcisi 5'te 5 yapmaya çalışacak.
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