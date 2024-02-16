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        Nazilli Belediyespor galibiyete odaklandı

        TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta pazar günü evinde Serik Belediyespor'la karşı karşıya gelecek Nazilli Belediyespor 3 puana odaklandı. Teknik direktör Bülent Ertuğrul, sahalarında mutlak galibiyet hedeflediklerini belirterek, "Zor bir maça çıkacağız. Rakibimiz yeni transferleriyle çok iyi bir ivme yakaladı. Biz kendi sahamızda kazanmak için sahaya çıkacağız ve aslanlar gibi oynayacağız. Ancak çok zor bir maç bizi bekliyor. Bu zorlu ve kritik karşılaşma da da taraftarımızın desteğine çok ihtiyacımız var. Onların desteğiyle bu maçtan 3 puanla ayrılmak istiyoruz" dedi. Nazilli grupta son 3 maçından beraberlikle ayrıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.02.2024 - 11:12 Güncelleme: 16.02.2024 - 11:12
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        Nazilli Belediyespor galibiyete odaklandı
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        TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta pazar günü evinde Serik Belediyespor'la karşı karşıya gelecek Nazilli Belediyespor 3 puana odaklandı. Teknik direktör Bülent Ertuğrul, sahalarında mutlak galibiyet hedeflediklerini belirterek, "Zor bir maça çıkacağız. Rakibimiz yeni transferleriyle çok iyi bir ivme yakaladı. Biz kendi sahamızda kazanmak için sahaya çıkacağız ve aslanlar gibi oynayacağız. Ancak çok zor bir maç bizi bekliyor. Bu zorlu ve kritik karşılaşma da da taraftarımızın desteğine çok ihtiyacımız var. Onların desteğiyle bu maçtan 3 puanla ayrılmak istiyoruz" dedi. Nazilli grupta son 3 maçından beraberlikle ayrıldı.

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