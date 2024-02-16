Genel seçimler öncesi Başbakan Rishi Sunak'a kötü haber

Genel seçimler öncesinde Başbakan ve Muhafazakar Parti lideri Rishi Sunak hem ekonomik veriler hem de bölgesel seçim sonuçları nedeniyle büyük sıkıntı yaşıyor.

İngiliz ekonomisinin resesyona girmesinin hemen ardından Muhafazakar Parti'nin 'güvenilir bölge' olarak tanımladığı iki bölgede yapılan parlamento seçimlerinde parti yenilgiye uğradı ve iki koltuk kaybetti.

İlk olarak dün açıklanan verilerde İngiliz ekonomisinin geçen yıl ekim-aralık döneminde yüzde 0,3 ile beklentinin üzerinde küçüldüğü ve son iki çeyrektir daralarak teknik resesyona girdiği açıklandı.

Northamptonshire'daki bir seçim bölgesi olan Wellingborough'da 2019 genel seçimlerinde Muhafazakarlar koltuğu 18 binden fazla oyla kazanmıştı. Ancak bu kez seçmenler 6436 oyluk bir farkla İşçi Partisi'nin adayı Gen Kitchen'ı seçti. Bristol yakınlarındaki Kingswood'da yapılan diğer seçimde İşçi Partisi, enerji bakanı Chris Skidmore'dan boşalan koltuğu kazandı büyük bir güç gösterisi yaptı.

İki sandalye kaybı sonrası, bir yılı aşkın süredir ulusal anketlerde İşçi Partisi'ne karşı ezici farkla kaybedeceği öngörülen Muhafazaka Parti'de endişenin hakim olduğu açıklandı. Ancak Sunak'ın yerine gelecek aday listesinin azalması ve partideki genel durum sonrası istifa çağrılarının fazla olmayacağı ve seçime kadar Sunak ile devam edilmesinin beklendiği ifade edildi.

Yenilgi sonrası Sunak'tan ise bir açıklama henüz gelmedi.

* Haberin görseli Associated Press'ten ve Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.