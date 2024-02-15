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        İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Aydın'da belediye başkan adaylarını tanıttı

        İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Aydın'daki aday tanıtım toplantısına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 19:10 Güncelleme: 15.02.2024 - 19:25
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        İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Aydın'da belediye başkan adaylarını tanıttı
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        İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Aydın'daki aday tanıtım toplantısına katıldı.

        Akşener, Aydın Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, belediye başkan adaylarının seçilmeleri halinde, bütçelerini millet için kullanacaklarını vurguladı.

        Partisine yönelik eleştirilere değinen Akşener, "İki taraf da nefret ediyor bizden. Yani birinden birinin, 'Aman cici' dediği bir durumumuz yok. İki taraf da gıcık olmuş durumda ama biz sizin sesinizi duyurmak istiyoruz." diye konuştu.

        En düşük emekli maaşının, asgari ücret düzeyinde olması gerektiğini kaydeden Akşener, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Özer Kayalı'dan, seçilmesi halinde emeklilere destek olmasını istedi.

        Turist rehberleri ve seyahat acentelerine ilişkin kanun teklifini eleştiren Akşener, "Sığınmacının demografik yapımızı değiştirdiği bir dönemde, senin olmadığın otobüslerin içinde başka birisi varsa, bizim hakkımızda ne anlatacak belli değil. O kontrolden çıkıyor. Kimse onu görmedi. Onu düzelttireceğiz merak etmeyin." dedi.

        Köy okullarının açılmasını ve 100 bin öğretmen ataması yapılmasını istediklerini anlatan Akşener, şehirden köye göçün teşvik edilmesi gerektiğini ifade etti.

        Etkinlikte, Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Özer Kayalı ile 17 ilçe belediye başkan adayı tanıtıldı.

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