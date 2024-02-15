Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Akşener: Cebellezi yapanlara hesap sorun

        İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Efeler'de sizlerin huzurunda Türkiye'ye sesleniyorum. Cebellezi yapanlara hesap sorun. Hizmet edenlere ve bir kuruşu heba etmeyip Efeler'de herkese ulaşmaya çalışan belediye başkanınızı da ödüllendirin ve yeniden seçin. Kimseye mecbur etmeyin, başka insanlarla el sıkışmak zorunda bırakmayın" dedi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin belediye başkan adaylarının tanıtımını yapmak için Aydın'a geldi. Akşener, Efeler Belediyesi tarafına ait Veysi Paşa Mahallesi'nde Kuvayı Milliye Anı Evi açılışına katıldı. Ardından Atatürk Spor Salonu'nda partisinin Aydın Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarının tanıtımını gerçekleştirdi. Açılışa ve aday tanıtımına İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, İYİ Parti Aydın İl Başkanı Ahmet Ertürk, ilçe başkanları, ilçe belediye başkan adayları ve çok sayıda partili katıldı. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Akşener'e yerel kıyafet hediye etti. 'YEREL SEÇİMLER DÜĞÜNDÜR' Akşener, Kuvayı Milliye Anı Evi açılışı öncesi alanı dolduran kalabalığa yaptığı konuşmada, "Türkiye'nin gerçekten Efeler'den başlayarak, Türkiye'nin her yerinde seçmen olarak sizin vergilerinizi nasıl kullandığının hesabını sormanız gerekirken, buna rağmen sizlerin sormaması için elinden geleni yaptığı bir dönemde biz yerel seçimlere gidiyoruz. Aslında yerel seçimler düğündür. Genel seçimler de elbette seçmenin düğünüdür. Yerel seçimde sizin hesap sorduğunuz ve size hesap verilmesi gereken bir dönemdir. Allah rızası için bu dönemi iyi kullanın. Her yerde iyi kullanın. Efeler'de sizlerin huzurunda Türkiye'ye sesleniyorum. Cebellezi yapanlara hesap sorun. Hizmet edenlere ve bir kuruşu heba etmeyip Efeler'de herkese ulaşmaya çalışan belediye başkanınızı da ödüllendirin ve yeniden seçin. Kimseye mecbur etmeyin, başka insanlarla el sıkışmak zorunda bırakmayın. Öyle bir lanet dönemdeyiz ki, bu tarafta o tarafta önüne gelen Cumhuriyete ve Atatürk'e bağırıyor. Böyle bir dönemde Kuvayı Milliye Anı Evi'ni açmak her babayiğidin harcı değildir. Önce ucube sistemi değiştirmek için seçimleri kazanacağız. Biz kazanacağız. İnşallah o zaman helal oylarınızla iktidar olmayı bize vereceksiniz. Biz önce hukuku, adaleti, demokrasiyi tesis edeceğiz. Bu başlığı takanların yüzü suyu hürmetine sizin o helal oylarınızla layık olaya çalışacağız" dedi. 'OLAN EMEKLİNİN MAAŞINA OLUYOR' Aydın Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısında da açıklamalarda bulunan Akşener, "Ne zaman seçime geliniyorsa sen şucusun ben bucuyum, bu taraf bilmem neci cahil, öbür taraf terörist, olan senin emekli maaşına oluyor. Bizim görevimiz ve yolculuğumuzun ana hedefi sizin sesinizi duyurmaktır. Ben 3 yıl boyunca Hakkari'den Edirne'ye olmak üzere tüm il ve ilçelerde esnaf dolaştım. O esnafın dükkanında tarım işçisini dinledim, tarımda meslek sahibi olmuş mühendisi dinledim. Teknikeri, çiftçiyi ve toprak sahibini dinledim. Ürünleri satın alan müşteriyi dinledim. Geldiğim nokta şu oldu; ilk defa emeklilerin 5 ayrı maaş aldığını o dükkanlarda gördüm. 1500 liradan 12 bin liraya kadar uzanan bir maaş skalası vardı. O günden sonra emeklileri konuşmaya başladık. Tüm hesaplamalara göre o günün emekli maaşı bu insanları aç gezdirir. Bugün geldiğimiz noktada '10 bin lira emekli maaşı yetmez. En düşük emekli maaşı asgari ücret kadar olmalıdır' dedik ve hala diyoruz" diye konuştu. Partisinin belediye başkan adayları için seçmenden destek isteyen Akşener, adayları tanıttı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 20:35 Güncelleme: 15.02.2024 - 20:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Akşener: Cebellezi yapanlara hesap sorun
        ABONE OL
        ABONE OL

        İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Efeler'de sizlerin huzurunda Türkiye'ye sesleniyorum. Cebellezi yapanlara hesap sorun. Hizmet edenlere ve bir kuruşu heba etmeyip Efeler'de herkese ulaşmaya çalışan belediye başkanınızı da ödüllendirin ve yeniden seçin. Kimseye mecbur etmeyin, başka insanlarla el sıkışmak zorunda bırakmayın" dedi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin belediye başkan adaylarının tanıtımını yapmak için Aydın'a geldi. Akşener, Efeler Belediyesi tarafına ait Veysi Paşa Mahallesi'nde Kuvayı Milliye Anı Evi açılışına katıldı. Ardından Atatürk Spor Salonu'nda partisinin Aydın Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarının tanıtımını gerçekleştirdi. Açılışa ve aday tanıtımına İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, İYİ Parti Aydın İl Başkanı Ahmet Ertürk, ilçe başkanları, ilçe belediye başkan adayları ve çok sayıda partili katıldı. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Akşener'e yerel kıyafet hediye etti. 'YEREL SEÇİMLER DÜĞÜNDÜR' Akşener, Kuvayı Milliye Anı Evi açılışı öncesi alanı dolduran kalabalığa yaptığı konuşmada, "Türkiye'nin gerçekten Efeler'den başlayarak, Türkiye'nin her yerinde seçmen olarak sizin vergilerinizi nasıl kullandığının hesabını sormanız gerekirken, buna rağmen sizlerin sormaması için elinden geleni yaptığı bir dönemde biz yerel seçimlere gidiyoruz. Aslında yerel seçimler düğündür. Genel seçimler de elbette seçmenin düğünüdür. Yerel seçimde sizin hesap sorduğunuz ve size hesap verilmesi gereken bir dönemdir. Allah rızası için bu dönemi iyi kullanın. Her yerde iyi kullanın. Efeler'de sizlerin huzurunda Türkiye'ye sesleniyorum. Cebellezi yapanlara hesap sorun. Hizmet edenlere ve bir kuruşu heba etmeyip Efeler'de herkese ulaşmaya çalışan belediye başkanınızı da ödüllendirin ve yeniden seçin. Kimseye mecbur etmeyin, başka insanlarla el sıkışmak zorunda bırakmayın. Öyle bir lanet dönemdeyiz ki, bu tarafta o tarafta önüne gelen Cumhuriyete ve Atatürk'e bağırıyor. Böyle bir dönemde Kuvayı Milliye Anı Evi'ni açmak her babayiğidin harcı değildir. Önce ucube sistemi değiştirmek için seçimleri kazanacağız. Biz kazanacağız. İnşallah o zaman helal oylarınızla iktidar olmayı bize vereceksiniz. Biz önce hukuku, adaleti, demokrasiyi tesis edeceğiz. Bu başlığı takanların yüzü suyu hürmetine sizin o helal oylarınızla layık olaya çalışacağız" dedi. 'OLAN EMEKLİNİN MAAŞINA OLUYOR' Aydın Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısında da açıklamalarda bulunan Akşener, "Ne zaman seçime geliniyorsa sen şucusun ben bucuyum, bu taraf bilmem neci cahil, öbür taraf terörist, olan senin emekli maaşına oluyor. Bizim görevimiz ve yolculuğumuzun ana hedefi sizin sesinizi duyurmaktır. Ben 3 yıl boyunca Hakkari'den Edirne'ye olmak üzere tüm il ve ilçelerde esnaf dolaştım. O esnafın dükkanında tarım işçisini dinledim, tarımda meslek sahibi olmuş mühendisi dinledim. Teknikeri, çiftçiyi ve toprak sahibini dinledim. Ürünleri satın alan müşteriyi dinledim. Geldiğim nokta şu oldu; ilk defa emeklilerin 5 ayrı maaş aldığını o dükkanlarda gördüm. 1500 liradan 12 bin liraya kadar uzanan bir maaş skalası vardı. O günden sonra emeklileri konuşmaya başladık. Tüm hesaplamalara göre o günün emekli maaşı bu insanları aç gezdirir. Bugün geldiğimiz noktada '10 bin lira emekli maaşı yetmez. En düşük emekli maaşı asgari ücret kadar olmalıdır' dedik ve hala diyoruz" diye konuştu. Partisinin belediye başkan adayları için seçmenden destek isteyen Akşener, adayları tanıttı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Bakan Koca'dan sağlıkla ilgili kanun teklifi yorumu
        Bakan Koca'dan sağlıkla ilgili kanun teklifi yorumu
        6 mürettebatıyla batan geminin yeri tespit edildi!
        6 mürettebatıyla batan geminin yeri tespit edildi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizimle yarışacak kimse yok!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizimle yarışacak kimse yok!
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        "5 yılda 650 bin konut yapacağız"
        "5 yılda 650 bin konut yapacağız"
        Borsa tamam mı devam mı?
        Borsa tamam mı devam mı?
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçükte 9 işçi aranıyor
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçükte 9 işçi aranıyor
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Birlikte yaşadığı erkeği sokakta öldürdü!
        Birlikte yaşadığı erkeği sokakta öldürdü!
        "Dövize dönenler kârlı çıkmayacak"
        "Dövize dönenler kârlı çıkmayacak"
        Esra Şaşmaz ile Masal Zamanı: Çilli Tavuk
        Esra Şaşmaz ile Masal Zamanı: Çilli Tavuk
        Yurt dışından gelen araçları tamir edecekler
        Yurt dışından gelen araçları tamir edecekler
        Önce dans sonra ders
        Önce dans sonra ders
        Milli Takım'dan dev adım: İşte yeni FIFA sıralaması!
        Milli Takım'dan dev adım: İşte yeni FIFA sıralaması!
        Yine otobüs kazaları yine can kayıpları!
        Yine otobüs kazaları yine can kayıpları!
        "Camiama sesleniyorum, rahat olun"
        "Camiama sesleniyorum, rahat olun"
        İlk 11'de büyük sürpriz!
        İlk 11'de büyük sürpriz!
        Beşiktaş'ta ayrılık kararı
        Beşiktaş'ta ayrılık kararı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan maden göçüğü açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan maden göçüğü açıklaması
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı

        Benzer Haberler

        İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Aydın'da belediye başkan adaylarını tanıtt...
        İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Aydın'da belediye başkan adaylarını tanıtt...
        İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Aydın'da konuştu:
        İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Aydın'da konuştu:
        Aydın'da 6 aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti
        Aydın'da 6 aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti
        Aydın'da restorandaki patlamayla ilgili 2 tutuklu sanıktan biri tahliye ed...
        Aydın'da restorandaki patlamayla ilgili 2 tutuklu sanıktan biri tahliye ed...
        Bakan Ersoy: Ören yerlerin tamamını gece müzeciliği kapsamına alıyoruz (2)
        Bakan Ersoy: Ören yerlerin tamamını gece müzeciliği kapsamına alıyoruz (2)
        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Afrodisias Antik Kenti Tanıtım Toplantısı'nd...
        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Afrodisias Antik Kenti Tanıtım Toplantısı'nd...