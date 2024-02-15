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        Aydın'da seyir halindeki otomobile ateş ederek sürücüyü yaralayan şüpheli yakalandı

        Aydın'ın Germencik ilçesinde seyir halindeki otomobile ateş ederek sürücüyü yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 23:56 Güncelleme: 15.02.2024 - 23:56
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        Aydın'da seyir halindeki otomobile ateş ederek sürücüyü yaralayan şüpheli yakalandı
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        Aydın'ın Germencik ilçesinde seyir halindeki otomobile ateş ederek sürücüyü yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

        M.D'nin (21) kullandığı 09 KA 639 plakalı otomobile, Yeni Mahalle Bahçıvanlık Sokak'ta bir kişi silahla ateş etti.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Germencik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve hayati tehlikesi bulunmayan M.D, Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

        Ekipler yaptığı incelemede M.D'yi yaralayan şüphelinin daha önceden aralarında husumet bulunan E.Ü. (19) olduğunu belirledi.

        E.Ü, kuru sıkıdan bozma silahla gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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