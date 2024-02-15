Aydın'da seyir halindeki otomobile ateş ederek sürücüyü yaralayan şüpheli yakalandı

Ekipler yaptığı incelemede M.D'yi yaralayan şüphelinin daha önceden aralarında husumet bulunan E.Ü. (19) olduğunu belirledi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

M.D'nin (21) kullandığı 09 KA 639 plakalı otomobile, Yeni Mahalle Bahçıvanlık Sokak'ta bir kişi silahla ateş etti.

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