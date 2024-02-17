Aydın filede Muratpaşa'ya karşı

SULTANLARLigi'nde son 2 haftada evinde Beşiktaş'a 3-0, deplasmanda Galatasaray'a 3-2 mağlup olan Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın Muratpaşa Belediyespor'u konuk edecek. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanacak 21'inci hafta mücadelesi saat 15.00'te başlayacak. Ligde 20 maçta aldığı 6 galibiyetle 11'inci sırada yer alan mavi-beyazlılar, 9 galibiyeti olan 7'nci basamaktaki Antalya ekibini yenerek moral bulmak istiyor. Aydın temsilcisi ilk yarıda rakibini deplasmanda 3-2 mağlup etmeyi başarmıştı.

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