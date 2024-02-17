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        Aydın filede Muratpaşa'ya karşı

        SULTANLARLigi'nde son 2 haftada evinde Beşiktaş'a 3-0, deplasmanda Galatasaray'a 3-2 mağlup olan Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın Muratpaşa Belediyespor'u konuk edecek. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanacak 21'inci hafta mücadelesi saat 15.00'te başlayacak. Ligde 20 maçta aldığı 6 galibiyetle 11'inci sırada yer alan mavi-beyazlılar, 9 galibiyeti olan 7'nci basamaktaki Antalya ekibini yenerek moral bulmak istiyor. Aydın temsilcisi ilk yarıda rakibini deplasmanda 3-2 mağlup etmeyi başarmıştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.02.2024 - 11:56 Güncelleme: 17.02.2024 - 11:56
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        Aydın filede Muratpaşa'ya karşı
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        SULTANLARLigi'nde son 2 haftada evinde Beşiktaş'a 3-0, deplasmanda Galatasaray'a 3-2 mağlup olan Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın Muratpaşa Belediyespor'u konuk edecek. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanacak 21'inci hafta mücadelesi saat 15.00'te başlayacak. Ligde 20 maçta aldığı 6 galibiyetle 11'inci sırada yer alan mavi-beyazlılar, 9 galibiyeti olan 7'nci basamaktaki Antalya ekibini yenerek moral bulmak istiyor. Aydın temsilcisi ilk yarıda rakibini deplasmanda 3-2 mağlup etmeyi başarmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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