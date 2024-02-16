Sevgilisi Tuğba'yı bacağından yaraladı, aynı tabancayla intihar etti AYDIN'ın Söke ilçesinde, aracına binmek istemeyen sevgilisi Tuğba K.'yi (33) çıkan tartışmada bacağından yaralayan Rıdvan Şaşmaz (34), başına dayadığı aynı tabancayla yaşamına son verdi. Olay, saat 13.30 sıralarında Aydın Caddesi'ndeki bir emlak ofisinde meydana geldi. İddiaya göre, oto kiralama işiyle de uğraşan emlakçı Rıdvan Şaşmaz, 09 ABN 518 plakalı otomobiline sevgilisi Tuğba K.''yi bindirmek istedi. Ancak binmek istemeyen Tuğba K ile Şaşmaz, arasında tartışma çıktı. Tartışmanın uzaması üzerine Şaşmaz, Tuğba K.'yi sağ bacağından yaraladı. Şaşmaz ardından aynı tabancayı başına dayayıp, bir kez daha tetiğe dokundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tuğba K. ve Şaşmaz, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Şaşmaz, doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Bacağından yaralanan Tuğba K.'nin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 16.02.2024 - 17:35 Güncelleme: 16.02.2024 - 17:40 facebook

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