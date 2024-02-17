Nazilli Belediyespor'da hedef galibiyet

TFF2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 3 maçını beraberlikle tamamlayan Nazilli Belediyespor yarın sahasında Serik Belediyespor'la kozlarını paylaşacak. İlçe Stadı'nda Doğu Yılmaz'ın yöneteceği karşılaşma saat 14.00'te başlayacak. Teknik Direktör Bülent Ertuğrul, 4 maçtır yenilmediklerini hatırlatarak, "Bu maçı kazanıp üst sıralar için mücadelemizi sürdürmek istiyoruz" dedi. Nazilli Belediyespor 30 puanla 10'uncu sırada yer alırken, siyah-beyazlıların Play-Off hattıyla arasında 14 puan fark bulunuyor.

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