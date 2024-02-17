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        Nazilli Belediyespor'da hedef galibiyet

        TFF2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 3 maçını beraberlikle tamamlayan Nazilli Belediyespor yarın sahasında Serik Belediyespor'la kozlarını paylaşacak. İlçe Stadı'nda Doğu Yılmaz'ın yöneteceği karşılaşma saat 14.00'te başlayacak. Teknik Direktör Bülent Ertuğrul, 4 maçtır yenilmediklerini hatırlatarak, "Bu maçı kazanıp üst sıralar için mücadelemizi sürdürmek istiyoruz" dedi. Nazilli Belediyespor 30 puanla 10'uncu sırada yer alırken, siyah-beyazlıların Play-Off hattıyla arasında 14 puan fark bulunuyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.02.2024 - 11:57 Güncelleme: 17.02.2024 - 11:57
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        Nazilli Belediyespor'da hedef galibiyet
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        TFF2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 3 maçını beraberlikle tamamlayan Nazilli Belediyespor yarın sahasında Serik Belediyespor'la kozlarını paylaşacak. İlçe Stadı'nda Doğu Yılmaz'ın yöneteceği karşılaşma saat 14.00'te başlayacak. Teknik Direktör Bülent Ertuğrul, 4 maçtır yenilmediklerini hatırlatarak, "Bu maçı kazanıp üst sıralar için mücadelemizi sürdürmek istiyoruz" dedi. Nazilli Belediyespor 30 puanla 10'uncu sırada yer alırken, siyah-beyazlıların Play-Off hattıyla arasında 14 puan fark bulunuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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