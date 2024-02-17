Efeler 09 Spor - Amasyapor FK: 1-0

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta zirve mücadelesi veren Efeler 09 Spor evinde Amasyaspor FK'yı tek golle geçerek iddiasını sürdürdü. Maçın 14'üncü dakikasında Enescan'ın golüyle öne geçen Efeler, avantajını kaybetmedi ve kritik 3 puanın sahibi oldu. Aydın ekibi bu sonuçla 37 puana yükselip zirve takibini sürdürdü. Amasyaspor ise 17 puanda kalıp alt sıralardan uzaklaşamadı.

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