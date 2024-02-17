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        Efeler 09 Spor - Amasyapor FK: 1-0

        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta zirve mücadelesi veren Efeler 09 Spor evinde Amasyaspor FK'yı tek golle geçerek iddiasını sürdürdü. Maçın 14'üncü dakikasında Enescan'ın golüyle öne geçen Efeler, avantajını kaybetmedi ve kritik 3 puanın sahibi oldu. Aydın ekibi bu sonuçla 37 puana yükselip zirve takibini sürdürdü. Amasyaspor ise 17 puanda kalıp alt sıralardan uzaklaşamadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.02.2024 - 13:05 Güncelleme: 17.02.2024 - 13:05
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        Efeler 09 Spor - Amasyapor FK: 1-0
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        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta zirve mücadelesi veren Efeler 09 Spor evinde Amasyaspor FK'yı tek golle geçerek iddiasını sürdürdü. Maçın 14'üncü dakikasında Enescan'ın golüyle öne geçen Efeler, avantajını kaybetmedi ve kritik 3 puanın sahibi oldu. Aydın ekibi bu sonuçla 37 puana yükselip zirve takibini sürdürdü. Amasyaspor ise 17 puanda kalıp alt sıralardan uzaklaşamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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