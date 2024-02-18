Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Nazilli Belediyespor - Serik Belediyespor: 0-3

        TFF 3'üncü Lig Beyaz Grup'ta orta sıralarda yer alan Nazilli Belediyespor evinde Serik Belediyespor'a 3-0 yenilerek galibiyet hasretini 4 karşılaşmaya çıkardı. Konuk Serik Belediyespor maçın 15'inci dakikasında Mustafa Ethem'in golüyle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 galip tamamladı. Nazilli Belediyespor'da Hakkı Can 57'nci dakikada kırmızı kart gördü. Serik Belediyespor 79'uncu dakikada Muhammet'in golüyle farkı ikiye çıkardı: 0-2. Hasan Ali, 86'ncı dakikada Serik Belediyespor'un üçüncü golünü kaydetti: 0-3. Bu sonucun ardından Nazilli Belediyespor 30 puanda kaldı, Serik Belediyespor ise 26 puana yükseldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2024 - 16:00 Güncelleme: 18.02.2024 - 16:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nazilli Belediyespor - Serik Belediyespor: 0-3
        ABONE OL
        ABONE OL

        TFF 3'üncü Lig Beyaz Grup'ta orta sıralarda yer alan Nazilli Belediyespor evinde Serik Belediyespor'a 3-0 yenilerek galibiyet hasretini 4 karşılaşmaya çıkardı. Konuk Serik Belediyespor maçın 15'inci dakikasında Mustafa Ethem'in golüyle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 galip tamamladı. Nazilli Belediyespor'da Hakkı Can 57'nci dakikada kırmızı kart gördü. Serik Belediyespor 79'uncu dakikada Muhammet'in golüyle farkı ikiye çıkardı: 0-2. Hasan Ali, 86'ncı dakikada Serik Belediyespor'un üçüncü golünü kaydetti: 0-3. Bu sonucun ardından Nazilli Belediyespor 30 puanda kaldı, Serik Belediyespor ise 26 puana yükseldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        İliç'te bilirkişi raporu! Çatlak fotoğrafları ortaya çıktı
        İliç'te bilirkişi raporu! Çatlak fotoğrafları ortaya çıktı
        Gemi mürettebatı 4'üncü gününde aranıyor
        Gemi mürettebatı 4'üncü gününde aranıyor
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Aboubakar ve Masuaku sahne alıyor!
        Aboubakar ve Masuaku sahne alıyor!
        Aykırı başkanın tartışma yaratan 'devrimleri'
        Aykırı başkanın tartışma yaratan 'devrimleri'
        54 yılda Burdur Gölü'nün yüzde 47'si yok oldu
        54 yılda Burdur Gölü'nün yüzde 47'si yok oldu
        Trump dev para cezasının ardından yeni markasını tanıttı
        Trump dev para cezasının ardından yeni markasını tanıttı
        Okan Buruk'un Ankaragücü maçı 11'i
        Okan Buruk'un Ankaragücü maçı 11'i
        "4 kırmızı kartı da atladı"
        "4 kırmızı kartı da atladı"
        "Hayalim İstanbul'u terk etmek"
        "Hayalim İstanbul'u terk etmek"
        "Galibiyet Kartal'a yazar"
        "Galibiyet Kartal'a yazar"
        Kazadan yasak aşk çıktı! Kanlı sopa 1,5 yıl sonra ele verdi
        Kazadan yasak aşk çıktı! Kanlı sopa 1,5 yıl sonra ele verdi
        Haluk Levent'e 'Vatanseverlik Ödülü'
        Haluk Levent'e 'Vatanseverlik Ödülü'
        Navalny'i anma töreninde yüzlerce kişi gözaltına alındı
        Navalny'i anma töreninde yüzlerce kişi gözaltına alındı
        Lahey'de polis araçları ateşe verildi!
        Lahey'de polis araçları ateşe verildi!
        Kırmızı bültenle aranan Beratcan Gökdemir'in suç örgütüne operasyon
        Kırmızı bültenle aranan Beratcan Gökdemir'in suç örgütüne operasyon
        Atatürk'e vize verdi
        Atatürk'e vize verdi
        Rize'de geri dönüş!
        Rize'de geri dönüş!
        Netanyahu gözünü kararttı
        Netanyahu gözünü kararttı
        Gürültü çocuklarda duyma kaybına yol açıyor
        Gürültü çocuklarda duyma kaybına yol açıyor

        Benzer Haberler

        Efeler 09 seriye taktı
        Efeler 09 seriye taktı
        5 yaşındaki işitme engelli Yusuf Murat, yangında öldü
        5 yaşındaki işitme engelli Yusuf Murat, yangında öldü
        Efeler 09 Spor - Amasyapor FK: 1-0
        Efeler 09 Spor - Amasyapor FK: 1-0
        Nazilli Belediyespor'da hedef galibiyet
        Nazilli Belediyespor'da hedef galibiyet
        Aydın filede Muratpaşa'ya karşı
        Aydın filede Muratpaşa'ya karşı
        Sevgilisi Tuğba'yı bacağından yaraladı, aynı tabancayla intihar etti
        Sevgilisi Tuğba'yı bacağından yaraladı, aynı tabancayla intihar etti