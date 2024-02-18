Nazilli Belediyespor - Serik Belediyespor: 0-3

TFF 3'üncü Lig Beyaz Grup'ta orta sıralarda yer alan Nazilli Belediyespor evinde Serik Belediyespor'a 3-0 yenilerek galibiyet hasretini 4 karşılaşmaya çıkardı. Konuk Serik Belediyespor maçın 15'inci dakikasında Mustafa Ethem'in golüyle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 galip tamamladı. Nazilli Belediyespor'da Hakkı Can 57'nci dakikada kırmızı kart gördü. Serik Belediyespor 79'uncu dakikada Muhammet'in golüyle farkı ikiye çıkardı: 0-2. Hasan Ali, 86'ncı dakikada Serik Belediyespor'un üçüncü golünü kaydetti: 0-3. Bu sonucun ardından Nazilli Belediyespor 30 puanda kaldı, Serik Belediyespor ise 26 puana yükseldi.

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