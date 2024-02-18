Asansöre sıkışarak ölen Zeren Ertaş'ın ailesinden duygusal ziyaret AYDIN KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'ndaki asansör kazasında hayatını kaybeden Zeren Ertaş'ın (22) ailesi İncirliova ilçesindeki Zeren Ertaş Tren Kütüphanesi'ni ziyaret etti. Ertaş ailesi, ziyarette duygusal anlar yaşadı. Olay, 25 Ekim saat 00.15 sıralarında Işıklı Mahallesi Kültür Bulvarı'ndaki KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda meydana geldi. Yurtta öğrencilerin bindiği asansör aşağıya doğru kaymaya başladı. Bu sırada panik yapan öğrencilerden Zeren Ertaş, asansörden çıkmak istedi. Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi olan Zeren Ertaş, kabin ile duvar arasına sıkışarak hayatını kaybetti. Zeren Ertaş'ın babası Akın Ertaş, annesi Serpil Ertaş, arkadaşları Sıla Yaman ve Melisa Pehlivan, İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya öncülüğünde Tarihi Hangar Alanı'nda yapılan ve kızlarının adını taşıyan tren kütüphanesini ziyaret etti. Aileyi, Başkan Aytekin Kaya eşi Füsun Kaya ile birlikte karşıladı. Kaya'nın davetlisi olarak İncirliova'ya gelen aile fertlerinden anne Serpil Ertaş kızı Zeren'in adını taşıyan tren kütüphanesinin önünde gözyaşlarına hakim olamadı. Aile, Kaya'ya proje için teşekkür etti. 'KIZIMIN KİTAPLIĞINDA BULUNAN ESERLERİ PROJEYE BAĞIŞLAYACAĞIZ' Anne Ertaş, "Kızım vefat ettikten sonra bu üzücü olayda zaman içerisinde unutulup gidecek diye çok üzülmüştüm. Kızım İncirliova'yı hiç görmedi. Ama bu proje sayesinde Zeren'imin adı burada da yaşatılacak. Buraya gelen herkes kızımı tanıyacak. Beni çok memnun ettiniz" ifadelerini kullandı. Ziyarette konuşan baba Ertaş ise "Kızım kitap okumayı çok severdi. Adının bir kütüphane ile yaşatılması çok anlamlı. Kızımın kitaplığında bulunan eserleri de projeye bağışlayarak onun okuduğu kitapların da bu kütüphane de yer almasını sağlayacağız" dedi. 'ÖZEL ZEREN ERTAŞ KÖŞESİ OLACAK' İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya da "Zeren kızımızın vefatı bizi derinden üzdü. Arkadaşlarımız ile birlikte bu projeye Zeren'in adını vermenin uygun olacağını düşündük. Karar belediye meclisimizden oy birliği ile geçti. Kütüphanemizde Zeren kızımıza ait özel bir köşe de yer alacak. Kütüphanemiz hem gençlerimizin eğitim alanında kendilerini geliştirecekleri hem de sosyalleşme imkanı bulacakları güzel bir mekan olacak. Buraya gelerek kitap okuyan herkes aynı zamanda Zeren'i de yâd edecek. Ailemizi burada ağırlayarak onların da projeyi görmelerini istedik. Kendilerine bizimle birlikte oldukları için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İncirliova'mızı güzelleştirecek projeler ile eğitim alanında gençlerimize hizmet etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 18.02.2024 - 19:27 Güncelleme: 18.02.2024 - 19:30 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL