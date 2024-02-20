Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Nazilli'de Fırat Yılmaz Çakıroğlu anısına lokma hayrı yapıldı

        Ege Üniversitesinde 9 yıl önce öldürülen tarih bölümü öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu anısına, Aydın'ın Nazilli ilçesinde lokma hayrı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 15:02 Güncelleme: 20.02.2024 - 15:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nazilli'de Fırat Yılmaz Çakıroğlu anısına lokma hayrı yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ege Üniversitesinde 9 yıl önce öldürülen tarih bölümü öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu anısına, Aydın'ın Nazilli ilçesinde lokma hayrı yapıldı.

        Nazilli Ülkü Ocakları tarafından Belediye Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, AK Parti İlçe Başkanı Volkan Beyazıt, MHP İlçe Başkanı Hasan Eren, AK Parti Nazilli Belediye Başkan adayı Esat Ergüler ile vatandaşlar katıldı.

        Nazilli Ülkü Ocakları Başkanı Fatih Özmen, yaptığı konuşmada, katılımcılara teşekkür etti.

        Çakıroğlu'nun anısını yaşatacaklarını aktaran Özmen, "İlk şehidimiz Ruhi Kılıçkıran'dan Fırat Yılmaz Çakıroğlu'na, hiçbir şehidimizi unutmadık, unutmayacağız." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı
        Kayıp gemi mürettebatından 1'i daha bulundu!
        Kayıp gemi mürettebatından 1'i daha bulundu!
        Gelir İdaresi'nden 'kira bildirimi' çağrısı
        Gelir İdaresi'nden 'kira bildirimi' çağrısı
        İstismara uğrayan Eymen'in katili duruşmada konuştu!
        İstismara uğrayan Eymen'in katili duruşmada konuştu!
        Yeni adresini duyurdular
        Yeni adresini duyurdular
        Özgür Özel'den Lütfü Savaş açıklaması
        Özgür Özel'den Lütfü Savaş açıklaması
        Ünlü şarkıcı muhtar adayı oldu
        Ünlü şarkıcı muhtar adayı oldu
        Rusya'dan İspanya'da öldürülen savaş pilotu hakkında açıklama
        Rusya'dan İspanya'da öldürülen savaş pilotu hakkında açıklama
        Toni Kroos'tan Arda Güler sözleri!
        Toni Kroos'tan Arda Güler sözleri!
        Tartıştığı sürücüyü takip ederken öldü!
        Tartıştığı sürücüyü takip ederken öldü!
        Ağaçlar köklerinden söküldü! O anlar kamerada! Dev hortum!
        Ağaçlar köklerinden söküldü! O anlar kamerada! Dev hortum!
        Uluslararası uyuşturucu çetesine operasyonda 44 gözaltı!
        Uluslararası uyuşturucu çetesine operasyonda 44 gözaltı!
        9 kişinin öldüğü arazi kavgasında askerlere de ateş açılmış!
        9 kişinin öldüğü arazi kavgasında askerlere de ateş açılmış!
        Gözlerini tamamen kaybetme korkusu yaşayan Jale öğretmen, baston eğitimi alıyor
        Gözlerini tamamen kaybetme korkusu yaşayan Jale öğretmen, baston eğitimi alıyor
        Trafikte saygı boşluğu
        Trafikte saygı boşluğu
        Otomobilde en çok hangi renkler tercih ediliyor?
        Otomobilde en çok hangi renkler tercih ediliyor?
        Yusufeli'nde iki yaka birleşti
        Yusufeli'nde iki yaka birleşti
        Bahçeli: Fiyat anarşistleri de FETÖ'cüdür
        Bahçeli: Fiyat anarşistleri de FETÖ'cüdür
        "Ölsem dahi artık bir okulda anım var"
        "Ölsem dahi artık bir okulda anım var"
        Türkiye'ye yeni bir marka daha geliyor
        Türkiye'ye yeni bir marka daha geliyor

        Benzer Haberler

        Belediye başkanı adayına tepki gösteren CHP Didim ilçe yönetimi istifa etti
        Belediye başkanı adayına tepki gösteren CHP Didim ilçe yönetimi istifa etti
        Otomobilin egzozuna mıknatısla tutturulmuş kutu içerisinde uyuşturucu ele g...
        Otomobilin egzozuna mıknatısla tutturulmuş kutu içerisinde uyuşturucu ele g...
        Nazilli Belediyespor çıkışa geçemedi
        Nazilli Belediyespor çıkışa geçemedi
        Aydın'da evde çıkan yangında 89 yaşındaki yaşlı kadın öldü
        Aydın'da evde çıkan yangında 89 yaşındaki yaşlı kadın öldü
        Asansöre sıkışarak ölen Zeren Ertaş'ın ailesinden duygusal ziyaret
        Asansöre sıkışarak ölen Zeren Ertaş'ın ailesinden duygusal ziyaret
        Nazilli Belediyespor - Serik Belediyespor: 0-3
        Nazilli Belediyespor - Serik Belediyespor: 0-3