Nazilli'de Fırat Yılmaz Çakıroğlu anısına lokma hayrı yapıldı

Nazilli Ülkü Ocakları Başkanı Fatih Özmen, yaptığı konuşmada, katılımcılara teşekkür etti.

Nazilli Ülkü Ocakları tarafından Belediye Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, AK Parti İlçe Başkanı Volkan Beyazıt, MHP İlçe Başkanı Hasan Eren, AK Parti Nazilli Belediye Başkan adayı Esat Ergüler ile vatandaşlar katıldı.

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