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        Otomobilin egzozuna mıknatısla tutturulmuş kutu içerisinde uyuşturucu ele geçirildi

        AYDIN'ınKuşadası ilçesinde durdurulan otomobilin egzozuna mıknatısla tutturulmuş kutu içerisinde toplam 82,39 gram metamfetamin ve 51 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, dün uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, egzoza mıknatısla tutturulmuş kutu içerisinde 10 parça halinde toplam 82.39 gram metamfetamin ve 51 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Uyuşturuculara el konulurken; F.G., gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.G. tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 16:52 Güncelleme: 19.02.2024 - 16:56
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        Otomobilin egzozuna mıknatısla tutturulmuş kutu içerisinde uyuşturucu ele geçirildi
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        AYDIN'ınKuşadası ilçesinde durdurulan otomobilin egzozuna mıknatısla tutturulmuş kutu içerisinde toplam 82,39 gram metamfetamin ve 51 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, dün uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, egzoza mıknatısla tutturulmuş kutu içerisinde 10 parça halinde toplam 82.39 gram metamfetamin ve 51 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Uyuşturuculara el konulurken; F.G., gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.G. tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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