Aydın'da firari hükümlü sahte kimlikle yakalandı

Aydın'da 8 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, başkası adına düzenlenmiş kimlikle yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus Timi, Denizli Bulvarı'nda durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.

Şüphelinin üzerinde İ.Ü.D adına düzenlenmiş kimlik ve ehliyet çıktı.

Yapılan detaylı incelemede kişinin T.Ç olduğu, kimlik ve ehliyetin de sahte olduğu tespit edildi.

T.Ç'nin dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve mala zarar verme gibi 33 farklı suçtan arandığı, hakkında ise 8 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan T.Ç, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.