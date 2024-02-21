Germencik'te 61 bin 800 makaron ele geçirildi

Evdeki aramada, 11 bin 800'ü dolu 61 bin 800 makaron, 73,6 kilogram kıyılmış bandrolsüz tütün, sigara dolum makinesi ve kompresör ele geçirildi.

Germencik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ortaklar Mahallesi'nde bir evde bandrolsüz tütün mamulleri bulunduğu bilgisi üzerine operasyon yaptı.

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