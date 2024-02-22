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        Bez kabinde Hint keneviri yetiştiren 2 şüpheliye gözaltı

        AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde jandarmanın operasyon gerçekleştirdiği bir evde, bez kabin içine kurdukları düzenekte Hint keneviri yetiştirdikleri belirlenen iki şüpheli gözaltına alındı. Kuşadası Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, istihbarat çalışmasıyla Güzelçamlı Mahallesi'nde yaşayan S.S. ve O.T.'nin evlerinde Hint keneviri yetiştirdiği belirlendi. Şüphelilerin evine özel eğitimli narkotik köpeği 'Zıpkın'ın da kullanıldığı, operasyon düzenlendi. Yapılan aramada, şüphelilerin, bez kabin içine kurulan düzeneklerde Hint keneviri yetiştirdikleri tespit edildi. Evde de bir miktar esrar ve kök Hint keneviri, esrar öğütme aparatı, sarma kağıdı, şeffaf poşet, hassas terazi, Hint keneviri yetiştirmekte kullanılan buhar makinesi, termometre, kabin bez düzenek, 1 adet seri numarası bulunmayan kırma av tüfeği ve 31 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan ve kan testlerinde uyuşturucu kullandıkları belirlenen 2 şüphenin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 13:38 Güncelleme: 22.02.2024 - 13:44
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        Bez kabinde Hint keneviri yetiştiren 2 şüpheliye gözaltı
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        AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde jandarmanın operasyon gerçekleştirdiği bir evde, bez kabin içine kurdukları düzenekte Hint keneviri yetiştirdikleri belirlenen iki şüpheli gözaltına alındı. Kuşadası Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, istihbarat çalışmasıyla Güzelçamlı Mahallesi'nde yaşayan S.S. ve O.T.'nin evlerinde Hint keneviri yetiştirdiği belirlendi. Şüphelilerin evine özel eğitimli narkotik köpeği 'Zıpkın'ın da kullanıldığı, operasyon düzenlendi. Yapılan aramada, şüphelilerin, bez kabin içine kurulan düzeneklerde Hint keneviri yetiştirdikleri tespit edildi. Evde de bir miktar esrar ve kök Hint keneviri, esrar öğütme aparatı, sarma kağıdı, şeffaf poşet, hassas terazi, Hint keneviri yetiştirmekte kullanılan buhar makinesi, termometre, kabin bez düzenek, 1 adet seri numarası bulunmayan kırma av tüfeği ve 31 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan ve kan testlerinde uyuşturucu kullandıkları belirlenen 2 şüphenin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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