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        Aydın merkezli 4 ilde suç örgütüne operasyonu; 35 gözaltı

        AYDINmerkezli 4 ilde 'nitelikli dolandırıcılık' yaptığı belirlenen suç örgütüne yönelik operasyonda 35 şüpheli, gözaltına alındı. Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Aydın İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Aydın merkezli Ankara, İzmir ve Muğla'da 'nitelikli dolandırıcılık' yaptığı belirlenen suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda örgüt liderleri Teoman Avcı ve Ferdi Kayhanlı'nın da aralarında bulunduğu 35 şüpheli, gözaltına alındı. Örgüt üyelerinin hesaplarında yapılan incelemede, suçtan elde edildiği değerlendirilen toplam 46 milyon TL para bulundu. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 10:03 Güncelleme: 22.02.2024 - 10:07
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        Aydın merkezli 4 ilde suç örgütüne operasyonu; 35 gözaltı
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        AYDINmerkezli 4 ilde 'nitelikli dolandırıcılık' yaptığı belirlenen suç örgütüne yönelik operasyonda 35 şüpheli, gözaltına alındı. Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Aydın İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Aydın merkezli Ankara, İzmir ve Muğla'da 'nitelikli dolandırıcılık' yaptığı belirlenen suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda örgüt liderleri Teoman Avcı ve Ferdi Kayhanlı'nın da aralarında bulunduğu 35 şüpheli, gözaltına alındı. Örgüt üyelerinin hesaplarında yapılan incelemede, suçtan elde edildiği değerlendirilen toplam 46 milyon TL para bulundu. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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