Aydın merkezli 4 ilde suç örgütüne operasyonu; 35 gözaltı AYDINmerkezli 4 ilde 'nitelikli dolandırıcılık' yaptığı belirlenen suç örgütüne yönelik operasyonda 35 şüpheli, gözaltına alındı. Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Aydın İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Aydın merkezli Ankara, İzmir ve Muğla'da 'nitelikli dolandırıcılık' yaptığı belirlenen suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda örgüt liderleri Teoman Avcı ve Ferdi Kayhanlı'nın da aralarında bulunduğu 35 şüpheli, gözaltına alındı. Örgüt üyelerinin hesaplarında yapılan incelemede, suçtan elde edildiği değerlendirilen toplam 46 milyon TL para bulundu. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 22.02.2024 - 10:03 Güncelleme: 22.02.2024 - 10:07 facebook

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