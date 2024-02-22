Nazilli Belediyespor'da futbolcular isyan bayrağı açtı TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta orta sırılarda yer alan Nazilli Belediyespor'da futbolcular kazan kaldırdı. Oyuncular, kendilerine verilen sözlerin tutulmadığını gerekçe gösterip idmana çıkmama kararı aldı. Kulübün resmi sosyal medya sayfasından açıklamalar yapan futbolcular, "Sezon başından itibaren yaşadığımız birçok problemi kendi içimizde çözmeye çalıştık. Biz futbolcular takım bütünlüğünün bozulmaması hem de Nazilli Belediyespor'un yaşaması adına sabırlı bir duruş sergiledik. Ancak vaatlerin gerçekleşmemesi ile süreç dayanılmaz bir noktaya gelmiştir. Önemli Kırşehir FK maçı öncesi takıma zarar vermemek adına idmanlara çıkmama kararımızı maç sonuna ertelemiş bulunmaktayız. Kırşehir maçı sonrası bu terk edilmişlik ve yalnızlık devam ederse, önümüzdeki haftadan itibaren antrenmanlara çıkmama kararı aldığımızı kamuoyuna bildiririz" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 22.02.2024 - 11:15 Güncelleme: 22.02.2024 - 11:15 facebook

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